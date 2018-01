Dos versiones de Raúl Patiño sobre su renuncia a Asamblea

En el 2015, la explicación de Raúl Patiño al renunciar a su curul como asambleísta de Alianza PAIS (AP) fue muy diferente a la excusa expuesta hace pocos días durante una concentración de campaña por el Sí de la consulta popular y referéndum de febrero próximo.

En ese entonces dijo que dejaba “la comodidad de las alturas para ir a la base”, en referencia al trabajo en los barrios con la conformación de los comités de la Revolución Ciudadana, en apoyo a su hermano Ricardo Patiño.

Sin embargo, en un video que circuló el pasado fin de semana y que habría sido grabado en Cañar, Raúl Patiño aseguró que dejó la Asamblea porque había detectado actos de corrupción, obras con sobreprecio y que no se les permitía fiscalizar, y que al renunciar acudió a Ginebra, donde estaba el ahora presidente Lenín Moreno, para pedirle que regresara al país.

Por estas declaraciones, la asambleísta de CREO Ana Galarza acudió a la Fiscalía para solicitar diligencias urgentes, tendientes a esclarecer los hechos, tipificar delitos e imponer sanciones a todos quienes aparezcan como responsables de estas “aberrantes conductas”.

“Queremos saber quién dio la orden de que no se fiscalice a Rafael Correa y su régimen y queremos saber por qué el asambleísta (Raúl Patiño) cuando renunció a su cargo no acudió a denunciar como ciudadano si sabemos que alguien está cometiendo delitos contra la administración del Estado”, sostuvo la asambleísta.

Galarza cree que no solo debería ser llamado a rendir versión el exasambleísta Patiño, sino también exlegisladores como Christian Viteri, por supuestamente haber conocido de irregularidades dentro del gobierno de Rafael Correa.

Viteri discrepa y señala que fue todo lo contrario, que al descubrir actos de corrupción en Petroecuador los denunció en la Fiscalía. “Y gracias a eso me gané los insultos del expresidente Correa y pidió, además, públicamente mi expulsión del movimiento Alianza PAIS...”.

Aclaró que nadie le pidió no fiscalizar, pero sí que los actos de corrupción descubiertos los trate de forma privada “para no afectar el proyecto político...”. Ocurrió en una reunión del bloque en la que participaron, según Viteri, la exasambleísta Paola Pabón y la actual legisladora Gabriela Rivadeneira.

En tanto, ayer en Babahoyo, Ricardo Patiño no quiso referirse a la postura de su hermano, al ser consultado que si entre los traidores que, según él, ahora controlan AP, estaba el exlegislador. “Le pido de favor que un tema que es familiar y que para mí es muy delicado, no me obligue a tratarlo en los medios de comunicación”. (I)