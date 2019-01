Cinco presidentes asisten a la juramentación de Nicolás Maduro

Caracas -

Pese a que 14 países de América no reconocerán el nuevo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hay otros que no solo lo llaman oficial sino que sus mandatarios están en Caracas para participar en la juramentación.

Los presidentes que asisten son los de Bolivia, Evo Morales; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de El Salvador, Salvador Sánchez; de Osetia del Sur -país no reconocido por la ONU-, Anatoli Bibílov.

También está el secretario general de la OPEP, así como delegaciones de Bélice, Irán, Rusia, Bielorrusia, Argelia, Surinam, Antigua y Barbuda, México, Uruguay y Sudáfrica.

En contraste, el Grupo de Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, instó la semana pasada a Maduro a que no asuma su segundo mandato y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. México fue el único país que se negó a respaldar esa declaración.

Estados Unidos apoyó la postura del grupo.

En tanto, la Unión Europea lamentó que el presidente venezolano desoyera los llamados de la comunidad internacional a una nueva elección presidencial, horas antes de que asuma su segundo mandato.

Los europeos, para quienes la elección presidencial de mayo de 2018 en Venezuela no fue "ni libre ni justa", no participarán en la toma de posesión de Maduro este jueves, confirmó la portavoz. Ni la UE ni sus países enviaron representantes.

La presidencia de Ecuador decidió no enviar delegación, pero no se pronunció sobre si reconocía o no a Maduro. Añadió que los asuntos internos de Venezuela deben resolverlos ellos. Mientras, 63 asambleístas del país resolvieron rechazar la juramentación de Maduro.

Además de la crisis política, la Venezuela de Maduro cayó en la peor crisis económica de su historia reciente, lo que forzó el éxodo de 2,3 millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas. (I)