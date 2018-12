Un año más de diálogo con el Gobierno que no contenta a la Conaie

Quito -

El gobierno de Lenín Moreno cerrará este 2018 sin satisfacer las demandas de uno de los movimientos indígenas representativos del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Un año y seis meses después de ser convocados al diálogo nacional, la Conaie evalúa los avances de este proceso, del que no se ha cumplido ni un 20% de sus pedidos, según el presidente de la organización, Jaime Vargas.

Durante todo este tiempo no ha habido un cumplimiento del 100%. Eso quiere decir que el diálogo no ha tenido resultados porque se han creado más problemas, como la ampliación extractivista, y se han otorgado más concesiones mineras”, Jaime Vargas, presidente de la Conaie.

En el 2008, la Conaie quitó su respaldo a la administración de Rafael Correa y fue parte de las fuerzas políticas de oposición. Con el cambio de mandatario, Lenín Moreno convocó a un diálogo nacional en junio del 2017, que incluyó a la agrupación indígena, que impulsó solicitudes de indulto a líderes procesados judicialmente, el restablecimiento de la educación intercultural y la reinstitucionalización de la universidad indígena, que se implementaron a través de las reformas a la Ley de Educación Superior, aprobadas en mayo del 2018.

Esa universidad, llamada Amawtay Wasi, tendrá el carácter de pública-comunitaria y podría empezar a funcionar en el 2020.

Para Vargas, ello no significa que están influyendo en las políticas gubernamentales, al contrario. “Recuperamos lo que estaba secuestrado. Se nos devolvió el sistema de educación que por derecho nos correspondía. No es que con eso estamos contentos o de acuerdo con lo que puede pasar en el país”.

El exministro de la secretaría de la Política, Paúl Granda, cree al contrario que el régimen ha tenido una “buena capacidad de manejo político” que le permite “equilibrar esos choques”.

“Ha habido un proceso de reacomodo de las fuerzas políticas, la coyuntura que vivimos en la actualidad no es la misma de hace cinco años, en la que había una fuerza política, casi hegemónica, la oposición era muy periférica, muy dividida, incluso entre ellos, en donde había otras condiciones para gobernar”, señala.

Para Marlon Santi, coordinador del movimiento Pachakutik (PK), Moreno podrá “tener buena voluntad”, pero las agendas de diálogo “están flojas”.

Cuando se quiere aplicar las actividades en la educación intercultural, implementar la Secretaría de Interculturalidad, nos dicen que no hay plata, son organismos estatales sin recursos que no van a poder efectivizar programas. En derechos indígenas no hemos avanzado”, Marlosn Santi, coordinador de Pachakutik.