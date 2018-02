Para correístas, cifras de consulta popular afianzan nuevo partido

Impulsar la creación de una nueva organización política es la meta de la facción correísta luego de perder la consulta y referéndum del pasado domingo. Así lo confirmó Ricardo Patiño ayer cuando acudió afuera de la Fiscalía del Guayas para respaldar al expresidente Rafael Correa.

“El 37 % que logró el No en la consulta es una base para impulsar un nuevo movimiento político de la revolución ciudadana para que los jóvenes tomen la posta para reconstruir este país que se lo quieren llevar en peso”, dijo.

Además, indicó que grupos opositores lo único que buscaron es “desaparecer” de la escena política a Correa: “Rafael ayer (día de las elecciones) les dio una lección a los ecuatorianos y particularmente a ese montón de políticos que querían derrotarlo. Él solo, con un movimiento roto, robado, quebrado económicamente porque nos quitaron los recursos, sin edificios, pero con una gran militancia, obtuvo un 37 % de la votación, es un 37 % de rechazo a Lenín Moreno”, señaló.

Con eso coincidió la actual asambleísta Marcela Aguiñaga, quien también estuvo presente en la diligencia del exmandatario. “Creían que él (Correa) era un cadáver político, pero no lo es. Él tiene un 40 % en esta provincia (Guayas) y en cualquier elección es ganar. Por otro lado, gracias a los manabitas porque en las tres preguntas que cuestionamos ganó el No, es una campaña que empoderó Rafael Correa”, afirmó.

Vea también: Nueva directiva de Alianza PAIS recibió a María Alejandra Vicuña

Patiño añadió que la integración del nuevo partido se conversará entre coidearios aunque no dio fecha para su lanzamiento: “Lenín logró un 5 % del total del Sí porque el resto es la derecha y nosotros tenemos 37 %, esto es buena base para la recuperación de la revolución ciudadana. (...) Veremos qué hacen con Alianza PAIS porque ya la desbarataron”.

Vea también: En Alianza PAIS se actuaba como matones de barrio, dijo Lenín Moreno

En cambio, el propio Correa aseguró, en rueda de prensa, que no le interesa ser candidato a ninguna dignidad. “Yo no quiero participar en nada. No estoy aquí, como dice la prensa, para luchar por mi reelección, yo he luchado por la pregunta tres (...) porque ya todo está repartido”, señaló. (I)