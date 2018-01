En Alianza PAIS se actuaba como matones de barrio, dijo Lenín Moreno

Santo Domingo -

El presidente Lenín Moreno estuvo en Santo Domingo de los Tsáchilas y en medio del anuncio de la creación de un comité para dar paso a la universidad pública en Santo Domingo y de la promoción de la consulta popular, cuestionó la “corrupción” del gobierno de su antecesor Rafael Correa.

Moreno aseguró que en el movimiento Alianza PAIS se actuaba como matones de barrio por no respetar las ideas de quienes pensaban distinto. “Éramos (AP) como matones de barrio, que salían a la calle y no sabían a quién más golpear”. Moreno desestimó las aseveraciones de sus excompañeros de tienda política que reclaman la supuesta inconstitucionalidad del proceso electoral, lo que calificó como “irrisorio”. Y defendió las preguntas sobre la reelección indefinida y la corrupción. “No se diga que el gobierno que ha pasado ha sido el más honesto de la historia, como decía alguien desde el ático; no es verdad, comience reconociendo la corrupción de su gobierno”, dijo en alusión a Correa.

También anunció que se han destinado $ 900 millones para el pago a las jubilaciones atrasadas. (I)