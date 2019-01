Las denuncias por afiliaciones ‘irregulares’ vuelven al CNE

Quito -

Cinco años después el hecho se repite: hay varias denuncias ciudadanas alrededor de afiliaciones a partidos y movimientos políticos sin su voluntad expresa.

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no hay estadísticas totales del número de desafiliaciones o renuncia a organizaciones políticas.

Solo en la delegación electoral del Guayas, en los últimos días se reportaron 200 solicitudes para conocer si se pertenece a una agrupación.

En la delegación de Pichincha, Camila (nombre protegido) se enteró de que pertenecía al movimiento Unión Ecuatoriana (UE), creada por el exfiscal Washington Pesántez.

“Yo nunca he firmado una ficha de afiliación”, reclamó, e inició el proceso de anulación.

Las afiliaciones sin autorización se conocieron en los pasillos del CNE cuando un candidato a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) fue descalificado del concurso porque constaba en un movimiento. Fue a la Fiscalía General y con los resultados de peritos grafólogos demostró al CNE que le falsificaron su firma.

Denuncias como estas se vivieron en el 2012, con Domingo Paredes como titular del CNE.

Ahí se detectaron millones de firmas repetidas que presentaron las organizaciones políticas para inscribirse y obtener su personería jurídica.

A la Fiscalía General habían llegado, en ese entonces, 178.000 denuncias, y se inició un juicio penal por uso doloso de documentos falsos en contra de nueve personas en Guayas.

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, “hay una morosidad de la Fiscalía, porque no existe la diligencia ​al tramitar las denuncias respecto de firmas mal utilizadas”.

Propone que el CNE habilite un portal web para que la población confirme si es parte de un grupo político y empiece la desafiliación o anulación.

El consejero José Cabrera dijo que el extinto CNE transitorio pidió a la Contraloría General que audite los sistemas internos, entre ellos el que usa para la verificación de firmas, denominado ‘Control Cap’, adquirido por Paredes a una empresa llamada Controles.

“Hemos conversado, y haremos una revisión de todas las firmas de las organizaciones, pero luego de las elecciones seccionales, pues no podemos detener este proceso”, afirmó.

Para dejar de constar en una agrupación política, el ciudadano debe presentar ante el CNE un formulario de desafiliación de la agrupación; o de anulación. En esta última se deja por sentado que el ciudadano no suscribió una ficha de afiliación a un grupo.

Lo que se sabe

En Pichincha

La presidenta de la Junta Provincial de Pichincha (JPE), Luisana Becerra, indicó que los 18 candidatos inscritos para ser alcalde de Quito y los 17 aspirantes a la Prefectura de Pichincha no han sido objetados. En esta provincia se presentaron 6.998 candidaturas y se reportaron 6 impugnaciones a candidatos, pero en cantones pequeños. Becerra aspira a concluir con la revisión de los requisitos de los candidatos hasta el lunes próximo, pero aclaró que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberán resolver las apelaciones para anunciar el número total de candidatos calificados y habilitados para participar en los comicios del 24 de marzo.

En Manabí

Hasta ayer al mediodía solo Darwin Solórzano y Andrea Quijije actuaban como vocales de la Junta Provincial Electoral (JPE) de Manabí. Ellos no completan el quórum reglamentario, pues deben estar tres de los cinco integrantes. Según Carlos Chávez, director de la delegación del CNE en Manabí, a más de Quijije y Solórzano estaban designados como vocales Moisés Sampedro y Adriana Cañizares, pero ellos no se habían integrado. Además, una quinta integrante de la JPE fue impugnada (no dio el nombre).Por ello, la JPE de Manabí no ha podido sesionar para resolver la situación de 111 candidaturas de las 7.681 ingresadas que presentan problemas en su inscripción. Adicionalmente, señala Chávez, no está calificada en Manabí ninguna de esas postulaciones.

En Guayas

En una carta dirigida a EL UNIVERSO, el movimiento Salud y Trabajo señaló que presentó candidatos en 23 cantones de la provincia del Guayas; en 15 corren en solitario y en 8 hicieron alianzas con otras organizaciones. En una publicación del 27 de diciembre se indicó que el número era inferior. (I)