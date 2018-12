Azuay podría tener consulta popular por Quimsacocha en marzo

Una papeleta de consulta popular para decidir si se da paso o no a la explotación minera en el sector de Quimsacocha (Azuay) podría introducirse en las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de marzo del 2019.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aseguró que no hay una propuesta para hacer una nueva consulta popular nacional; no obstante, en el caso de las consultas en territorio como Quimsacocha, “estamos buscando que las fechas coincidan con las elecciones de marzo del 2019, para que no haya un desfase y aprovechar la logística”, contó ayer.

La iniciativa surgió de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, en el 2015. El ex-CNE transitorio dio trámite al pedido y lo aprobó el 20 de noviembre.

La pregunta dice: “¿Está usted de acuerdo que se realicen las actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?”.

En tanto, ayer el CNE presentó una guía virtual para la elaboración de los planes de trabajo, en el que consten propuestas y estrategias de los candidatos a alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales, uno de los requisitos que constan en el artículo 97 del Código de la Democracia para calificar una candidatura. El consejero José Cabrera informó que se han inscrito 221 candidaturas y realizado 228 procesos de primarias internas.

En Guayas, la directiva provincial de Juntos Podemos proclamó ayer a Cecilia Calderón, precandidata a la Prefectura y a otros diez aspirantes a alcaldes. Miembros del CNE certificaron procesos de elecciones internas, dijo Francisco Andino, director provincial.(I)