Indignación por cántico usado por correístas contra Lenín Moreno

El pasado martes un grupo de seguidores del expresidente Rafael Correa -tras el llamado de este- realizó una concentración en la ciudad de Quito para protestar contra el gobierno de Lenín Moreno. A esta manifestación acudieron la asambleísta Gabriela Rivadeneira, el excanciller Ricardo Patiño, entre otros.

Durante la protesta las figuras del correato -ahora identificados con el movimiento denominado Revolución Alfarista -arengaron a sus simpatizantes a gritar frases como 'y va a caer, el patuleco va a caer'. En un video en redes sociales se observa en un primer plano a Patiño con megáfono en mano gritando la frase en cuestión, mientras salta acompañado por Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía, así como la asambleísta alterna Diane Rodríguez.

Esta situación generó rechazo.

- Se burlan de la discapacidad de @Lenin llamándolo "patuleco" - Organizan una marcha con el dinero que nos robaron - Exigen la liberacion de un corrupto sentenciado - Comparan el estado del reo Glas con los periodistas secuestrados... Y nosotros lo toleramos... pic.twitter.com/RtIu49ToYv — Daniel González (@MashiDanny) 11 de abril de 2018

Moreno utiliza una silla de ruedas desde 1998 tras ser víctima de un asalto. Como segundo mandatario, entre 2007 y 2013, llevó adelante las misiones 'Manuela Espejo' y 'Joaquín Gallegos Lara', de atención integral a todos los discapacitados. En tanto que en 2013 -al finalizar su periodo como Vicepresidente- fue designado enviado especial de Naciones Unidas para temas de discapacidad y accesibilidad. La designación de Moreno para el cargo fue promovida por el gobierno de Correa y fue el propio Patiño quien se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para presentarle personalmente la candidatura.

El presidente del Consejo Nacional para las Discapacidades (Conadis), Xavier Torres, fue uno de los que rechazó la situación del martes. Considera que fue un acto de discriminación, el cual corresponde a un delito. "No creo que mujeres y hombres con valores, con condiciones diferentes y representantes de pueblos y nacionalidades, que son asambleístas, tengan esa actitud", cuestionó durante una entrevista en Telediario. "Siendo ofensivos no van a conseguir nada, (solo) van a conseguir más odio".

El movimiento Olimpiadas Especiales Ecuador publicó un comunicado para recharar los dichos y lamentó que se vulneren los derechos y se menosprecien a las personas con discapacidad. "Lo que el país necesita es unión y respeto por parte de todos los ciudadanos con el fin de trabajar en conjunto para hacer un Ecuador solidario e inclusivo", indicó el grupo.

Las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad también rechazaron las expresiones. "Invitamos a toda la ciudadanía a unirse en este objetivo, exigiendo a los diferentes movimientos políticos y sociales de nuestro país, que sus actitudes, comportamientos y lenguaje se enmarquen en el respeto hacia nuestra condición de vida, la misma que de ninguna manera puede ser utilizada para desacreditar y afectar la imagen de una persona con discapacidad, debido a intereses perticulares", de indicó.

Algunos de los participantes de esta manifestación se defendieron.

Como 'multitudinaria', calificó Rivadeneira en Twitter a la concentración, al tiempo de indicar -entre otras cosas- que "jamás hemos irrespetado a nadie por sus capacidades físicas #Basta de mentiras. Elevemos el debate político".

Rodríguez, por su parte indicó: "nunca me he referido a nadie a partir de su diferencia física, puesto que resulta contradictorio con mis principios. Lo he hecho es a partir de su incapacidad de administrar...".

Denuncia en Fiscalía

Abdalá Bucaram Pulley, presidente de Fuerza Ecuador, indicó que el viernes se presentará una denuncia en la Fiscalía Provincial del Guayas contra Rivadeneira, Patiño, Rodríguez y otros, por el delito de odio y discriminación, amparado en el artículo 176 y 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, que contemplan sanciones con penas privativas de libertad. (I)