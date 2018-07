Jaime Nebot responde inquietudes de actores sociales de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, preside en este mes por última vez los festejos por el 483 aniversario del proceso fundacional de la ciudad, pues su periodo concluye a inicios del 2019. EL UNIVERSO coordinó la participación de doce actores sociales de Guayaquil para que hagan una pregunta dirigida al personero. Él respondió esas interrogantes, que abarcan diversos campos.



Andrea Fiallos, ecologista y presidenta de la Fundación La Iguana.

¿Por qué es tan limitada la participación y gestión de las ONG sin fines de lucro en temas de reforestación, sostenibilidad y ambiente, como sí lo hacen ciudades como Cuenca y Quito?, ¿cree verdaderamente que Guayaquil está preparada para enfrentar desastres ambientales siendo esta la 4ª ciudad más propensa a sufrir pérdidas y daños a consecuencia de inundaciones en los próximos 20 años?

Porque algunas de esas entidades no han manifestado y peor concretado su interés y la mayor prueba de eso es que ella (Andrea) sí lo ha concretado. Yo la he atendido un número de veces, hemos concretado (el) asunto con ella. Yo no puedo trabajar con quien no manifiesta su deseo, esto no es un problema de soberbia ni mucho menos, sino que quien no manifiesta un interés concreto de trabajar, entonces cómo podemos trabajar. Para trabajar se necesitan al menos dos. (...) El cambio climático es un hecho que se debe afrontar en el mundo. Dependerá mucho de qué hagan los actores importantes cuantitativos en el cambio climático, por ejemplo: China. Nosotros acá debemos adoptar políticas de respeto al medio ambiente, de desarrollo sustentable y en cuanto a la eventualidad de desastres prepararnos lo mejor posible. ¿Qué hemos hecho? Tenemos una Corporación de Seguridad Ciudadana que tiene un comando de incidentes. Hemos adoptado protocolos, ordenanzas, hemos hecho programas de difusión permanente, como con el programa Aprendamos para preparar a la población. Hemos hecho varios simulacros y seguimos haciéndolos.

Inés Manzano, abogada ambientalista.

¿Cuáles son las medidas compensatorias para los que tienen problemas de olores ofensivos alrededor de las plantas de Samanes? Incluyendo su casa, pues el estudio técnico realizado identifica el alcance de olores hasta Mocolí.

Cuando llegué a la Alcaldía, aparte de que la dotación de agua era un problema grave, aparte de que teníamos 900.000 personas menos con alcantarillado sanitario, y esas eran pobres, el tema de las plantas de aguas servidas era virtualmente inexistente. Hoy tiene la planta de aguas servidas de Pantano Seco, que le da el servicio a 150.000 personas, paralelas al estero Salado hacia el oeste en la vía a la costa, usted tiene la planta de Las Esclusas en plena construcción, financiada por el Banco Mundial y el Banco de Inversiones Exteriores de Europa, que le dará servicio con la más alta tecnología incluyendo el aspecto medioambiental del mundo a un millón de personas comprendidas en el centro-sur.

Todas las parroquias rurales, Febres Cordero, Letamendi y Ximena, que comprende Trinitaria, tienen la planta de Mi Lote en plena construcción, para darles servicio a 350.000 personas del sector noroeste hacia Monte Sinaí, incluyendo el Monte Sinaí del Gobierno.

Acabo de financiar con el Banco Mundial a 35 años plazo, con 15 años de gracia, al 4 % aproximadamente, $ 140 millones para hacer la planta de Los Merinos, que le va a dar el servicio precisamente al sector noreste y parte del noroeste a un millón y medio de personas. Eso incluye la transformación de la famosa laguna de oxidación de Samanes-Guayacanes y ya estamos haciendo una reconformación técnica inmediata como nos hemos comprometido a fin de virtualmente eliminar olores hasta el 31 de octubre de este año.

Hoy, 18 años después, con los impuestos más bajos del país, entre dinero del Municipio, Emapag, Interagua y los préstamos –si contamos el último–, tenemos una inversión de $ 1.250 millones en agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas servidas; es decir, 12,5 % veces más de todo el presupuesto disponible para obras que yo hace 18 años encontré.

Miguel Cantos, artista plástico e investigador

En Guayaquil se violenta el derecho de artistas populares a promover sus manifestaciones culturales en espacios públicos. ¿Cómo la ordenanza que usted promueve para la regulación, preservación y uso del espacio va a respetar el trabajo que promueven artistas y gestores en la calle?

Le voy a responder en el ámbito de su mentira. Número uno, espacios culturales, ¿quién hizo La Bota?, ¿quién hizo (el Teatro) Muégano?, ¿quien hizo la escuela Albert Paulsen?, ¿quién promueve la cultura en distintas formas, sin sectarismo?, dígame si esos señores como Francisco Pinoargotti, Santiago Roldós, Carlos Ycaza, como Luis Mueckay, que estoy tratando ahora, son gente que tiene relación política con nosotros, son artistas.

Segundo, ¿en dónde se agrede, cuáles son las pruebas que se ha agredido a artistas? Perdóneme, los teatreros tienen espacios, pero evidentemente si se ponen a hacer teatro en la calzada de circulación tenemos que decirles que lo hagan en otra parte. Ni siquiera he mencionado a Guayarte. Cada obra de regeneración urbana, vaya a la plaza Rodolfo Baquerizo, malecón del Salado, la plaza Colón, al parque de la Ferroviaria, a la 29, todas tienen ágoras culturales como la antigua Grecia, con escalones y con graderíos y escenario para que se practique teatro popular.

Guillermo Leones, dirigente barrial del sur.

¿Qué pasará con el puente de la calle G, el 17 de mayo hubo un temblor, la oreja derecha se cayó viniendo de la 25 a la 29, hubo un accidente, un señor cayó al Salado. ¿Qué pasará con ese puente?

Eso es mampostería, todos los puentes de Guayaquil se monitorean no solo porque haya un temblor, en el momento en que un puente tiene daños estructurales como hicimos con el de la A, el puente se suprime. Cuando vemos que se va a agotar la vida útil se suprime y se hace uno nuevo, así también en Urdesa frente al mall Aventura (Plaza). Ese puente tendría que someterse a un estudio que lo voy a pedir cuando llegue a mi oficina. Si hay que cambiarlo, reponerlo, lo haremos y si no, simplemente se mantendrá con el mantenimiento suficiente.



Roberto Ojedis, presidente de la cooperativa de taxis Fénix y chofer que prueba primer taxi eléctrico.

¿Por qué el alza de las multas tan altas, una infracción puede ser un sueldo básico, eso afecta estando en una situación económica bastante mala?

Si él no viola la ley, no se pasa la luz roja, si no interfiere en las intersecciones, si no se mete en el carril de la Metrovía, generando accidentes, él no va a tener que pagar ninguna multa y nosotros no queremos cobrar ninguna multa. Las multas son duras para que la gente no incurra en la infracción, eso es todo el tema. Si le pongo una multa de $ 10 al que se mete en el carril de la Metrovía, todo el mundo va a querer usar ese carril. Pero si tiene que pagar un sueldo, ya no se va a meter en el carril, que es lo que nosotros queremos. Vea usted la baja de infracciones y por lo tanto de multas que hay.

Cristy Huayamave, abogada especialista en protección infantil.

¿Qué está haciendo el Municipio para trabajar con los dirigentes barriales sobre la cultura de violencia en las familias, incluyendo violencia intrafamiliar, violencia sexual y castigos corporales?

¿Qué es Amiga ya no estás sola? El movimiento líder local con ordenanza financiada, no leyes papel. Amiga ya no estás sola tiene ordenanza, financiamiento, equipo, coordinación con Fiscalía, Policía, barrios, movimientos, seguimientos y reportes, por poner un ejemplo de violencia en este caso femenino. El Consejo Cantonal de la Niñez, que lo preside Luzmila Nicolalde, tiene múltiples ocupaciones sobre los derechos de los niños, violencia de los niños.

Sara Luna, asistente de centro de recuperación de adicciones.

¿Piensa implementar un proyecto educativo para ayudar a los jóvenes en proceso de recuperación de drogas?

Estamos implementando uno en estos mismos momentos. José Miguel Rubio, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, está ya encargado del plano, tenemos el terreno, tenemos la decisión política, administrativa, y tenemos el dinero. Pero si bien es importante ayudar a reparar el daño causado, más importante es evitar que el daño se siga causando mientras ese maldito paquete de leyes modernas, que unas empujan la delincuencia y otras el microtráfico, el consumo, estén vigentes. El problema es que el daño, el mal, va a avanzar más rápido que la solución.

José Valdiviezo, presidente de la FEUE-Guayas

¿Cree usted, acerca de brindar las oportunidades a los jóvenes titulados o no y que han demostrado un liderazgo universitario, para que puedan obtener un espacio de decisión, siendo electos por el sufragio y de esta manera refrescar la política en la ciudad?

La respuesta es sí, y siempre y siempre sí. Le puedo dar un nombre, el concejal (Manuel) Samaniego es fruto de la dirigencia universitaria, el señor (Juan) Fernández, que fue diputado nuestro, era presidente de la FEUE, por supuesto que sí en la medida que cumpla con los requisitos del caso, características y visión compatible con la nuestra.



Xavier Salgado, ambientalista.

¿Cómo lograr mejorar el estero Salado a fin de explotarlo turísticamente, como otras ciudades, y además por qué más allá de las multas no se llevan planes más fuertes de educación para eliminar el problema de la basura en alrededores de colegios, hospitales y el mismo estero? ¿Por qué no se busca incentivar el uso de bicicleta y la construcción de ciclovías rodeadas de espacios verdes, teniendo en cuenta que eso aliviaría los atascamientos en zonas conflictivas?

Cuando llegué a la Alcaldía no se recogía la basura en el estero Salado. Hace muchos años Visolit la recoge de manera satisfactoria con toda la tecnología del caso, en aquella época unos 400.000 habitantes de Guayaquil, pobres, descargaban aguas servidas directamente al estero Salado. Hoy, cuando le hemos puesto alcantarillado sanitario a cerca de 900.000 personas, yo diría que casi todos los que descargaban aguas servidas al estero Salado, ya no lo hacen. La lucha ha sido dura, y sigue siendo dura y ustedes son testigos de las permanentes clausuras definitivas que hacemos a empresarios medianos y grandes y a veces pequeños que contaminan el estero Salado en función de sus negocios. Compare el estero Salado del 2000: gatos muertos, perros muertos, fetos humanos, basura, no había flora, no había fauna, no había navegabilidad. Yo creo que ese no es el estero Salado de hoy, usted ve garzas, el manglar resembrado, cuidado, curado, el agua de mejor calidad, ve gente haciendo deporte. Es otro estero Salado. ¿Con los habitantes que no se hacen concientización? Por favor, las campañas de Puerto Limpio, Visolit, los seminarios son permanentes, sin embargo, hay un número de ciudadanos que parecen no entender sino a través de la multa, y algunos ni a través de la multa.

Se ha formado una comisión entre ciclistas y gente del Municipio para llevar adelante esas ideas, impulsamos el ciclismo no solo como deporte. Tenemos que diferenciar entre la ciudad que se construye, los sitios donde hay espacios y es posible hacer ciclovía. Ud. ve el nuevo puente Guayaquil-Samborondón tiene ciclovía, va a la avenida Narcisa de Jesús tiene ciclovía, la av. del Bombero tiene ciclovía. Hay que diferenciar eso del centro de Guayaquil. Primero, no podemos anchar ni aumentar las calles. Segundo, hemos heredado un problema e incrementado su gravedad en materia de tránsito y lo estamos resolviendo. Ahora, eso no quiere decir que en el centro no se incentiven ciclopaseos en determinadas horas del día (...). Hay que diferenciar aquel cuello de botella de sitios amplios de la ciudad y de sitios nuevos de la ciudad, pero en todo caso tenemos una comisión permanente que está trabajando en eso, la preside en nombre del alcalde Gina Galeano, que es una funcionaria municipal que es ciclista, que conoce el tema. Me he reunido con el embajador de la bicicleta, con los señores ciclistas, y eso camina y hay dos cosas: la voluntad, la decisión política de hacerlo sujeto con ese programa discutido con ellos y el dinero.

Ricardo Sandoya, arquitecto y miembro del Colectivo de Arquitectura El Selectivo.

El Estado garantiza a través de la Constitución que Guayaquil junto a Quito se conviertan en regiones metropolitanas. Desde el municipio se maneja la idea del Gran Guayaquil, pero sin pasar a la concreción política de la metropolización. ¿Por qué negar que Guayaquil se planifique con este criterio?

No, al revés. Políticamente puede ser conveniente. ¿Quito es Distrito Metropolitano, está mejor que Guayaquil? Además había una razón, esto es un tema de estudiar, nunca se debe decir sí o no sin estudiar. Al menos, en el último estudio que hice hasta hace poco no era conveniente porque estábamos en un gobierno que había que solicitar cosas y muchas veces, y si no, pregúntele a los tantos que han sufrido eso, usted solicitaba unas cosas y no es que le daban lo que solicitaba, sino le daban quitando lo que tenía.

Guillermo Ayala, dirigente de urbanizaciones vía a la costa

El sector de vía a la costa, que es parte de Guayaquil y punto importante de desarrollo de la ciudad, está en un área de competencias mixtas, concretamente ¿cuáles son los motivos de por qué el alcalde como máxima autoridad de la ciudad no coordina con estas entidades para dar con las soluciones?

P orque yo cumplo con mis competencias y, en segundo lugar, mi misión fundamental es ser alcalde, no es ser coordinador, pero yo hago hasta de portero cuando toca hacer. Y a los señores, conmigo se han reunido cinco veces y dígame qué puedo coordinar yo con un gobierno que no podía ni hablar con el presidente de la República; ahora puedo hablar y lo estamos haciendo, durante diez años aquí no había diálogo alguno, no por culpa mía (...), yo en la vía a la costa he cumplido con mi deber y ellos lo saben y las soluciones que hemos conversado con ellos se están implementando. Cuando hubo que rectificar algo que era discutible, como la estación de transferencia de desechos sólidos, les di la razón porque si yo hubiese vivido allí, tampoco me hubiera gustado –por más que ese técnicamente sería el sitio– que me pongan una estación de transferencia de basura cerca de mi casa.

Andrés Coronel, presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE).

¿En cuanto a emprendimiento preguntaría, qué plan tiene para promover la formalización de tantos emprendimientos que hay ahora. Hay cada vez más espacios y ferias para emprendedores, pero muchos siguen sin formalizarse?

La feria de emprendedores en los parques la dirige el concejal Josué Sánchez, son varias, permanentes, muy aplaudidas. Tenemos un centro de emprendimiento que está al lado del proyecto Guayarte, que estamos construyendo como arte urbano, música y gastronomía, entre la U. Católica y la U. de Guayaquil.

Estamos trabajando en proyectos de innovación, el próximo es 50.000 computadoras a 50.000 familias, es de inmediato, están dotadas de las aplicaciones pertinentes más modernas para que puedan informarse, acceder a conocimientos, trabajar.

Y ahora voy a la banca de oportunidades que está anunciada como primera de las 421 obras con las que vamos a homenajear a Guayaquil este julio, con apoyo del Banco del Pacífico. Vamos a poner 10 millones de dólares y ellos diez más para darles créditos a 50.000 trabajadores autónomos, entre ellos emprendedores con requisitos que muy pronto vamos a anunciar. (I)