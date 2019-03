Once candidatos a la Alcaldía de Guayaquil no obtuvieron ni 1 % de los votos

Guayaquil es la ciudad con el mayor número de electores en el país y los 17 candidatos que se enfrentaron por el Sillón de Olmedo, el domingo pasado, habían puesto en marcha todo tipo de estrategias para captar esos votos. No obstante, al final de la jornada, las estadísticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaron que once de esos postulantes no llegaron ni al 1 % de la preferencia electoral.

Ayer el CNE informó que en Guayaquil concluyeron al 100 % con el escrutinio. De los 2’040.772 electores que tiene el cantón, Jorge Coppiano, por ejemplo, obtuvo 3.203 votos, lo que representa apenas el 0,24 % de la voluntad popular.

Pero ese resultado no le sorprende a Coppiano, candidato del movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19. Él señala que ‘lo pusieron’ en esa ubicación para denigrar y ridiculizar “a alguien que tiene ideales que se sustentan en la realidad que vive Guayaquil...”.

Jorge Villacreses, quien postuló a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Ecuatoriano Unido, consiguió 7.463 votos; es decir, el 0,57 % de la preferencia electoral en la urbe.

Y ese resultado, asegura, tiene justificación: escasos recursos económicos para la campaña y promoción en contra, según él, de candidatos a concejales de su organización por las denuncias que hizo del supuesto desvío del fondo de promoción que le correspondía.

Sin embargo, analistas políticos tienen otras lecturas respecto a candidaturas que no lograron ni al 1 % de aceptación. El analista Francisco Franco sostiene que la falta de filtros en el Código de la Democracia permite que las organizaciones políticas postulen personas que “no van a raspar ni el tercer puesto...”.

Franco asegura que la mayoría de candidatos no salen de las elecciones preelectorales, llamadas primarias, sino que se escogen por aclamación. Esto, dice, como una lectura de forma. Lo de fondo, añade, es la asignación del fondo partidista que reciben las organizaciones políticas, que debería ser auditado por la Contraloría General del Estado y fiscalizado por el CNE.

De hecho, el candidato Villacreses y el postulante Juan Manuel Bermúdez, del movimiento Libertad es Pueblo, quien obtuvo el 0,81 % de los votos, renunciaron al inicio de la campaña a la promoción electoral del CNE porque supuestamente sus propios dirigentes los estaban perjudicando.

“El fondo partidista es una alcahuetería que debe desaparecer”, sostiene Franco.

Miguel Macías Carmigniani, también analista político, añade otras lecturas a la cantidad de candidatos y sus pésimos resultados. Uno de ellos es que los partidos políticos den a conocer cuadros jóvenes que puedan conseguir buenos resultados en futuras elecciones. “Si usted quiere tener en el futuro otras opciones tienen que hacer conocer a estos jóvenes, tienen que foguearlos...”.

Pero también manifiesta que la vanidad y los recursos económicos propios, en algunos casos, pueden llevar a algunos a participar, aunque conscientes de que no van a ganar.

Tanto Coopiano, que calificó las elecciones como “horrorosas”, como Villacreses, quien está dispuesto a apoyar a la alcaldesa electa, Cynthia Viteri, no descartan postularse a otra lid electoral. El segundo, incluso, a las presidenciales. (I)