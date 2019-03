Correístas piden investigar a Elizabeth Cabezas por audio filtrado

Quito -

La asambleísta Amapola Naranjo (antes AP) pidió este jueves que se investigue a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por impedir se fiscalice al presidente de la República, Lenín Moreno, por presuntos actos de corrupción que lo involucrarían a él y a su familia.

El pedido se realizó a día seguido de que la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha fijó para el 1 de abril próximo, la audiencia para resolver la acción de protección presentada el activista del colectivo Diabluma, Felipe Ogaz, en contra de miembros de la Presidencia de la República, los 137 asambleístas y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, con el propósito de insistir que se investigue el caso de la creación de empresas offshore.

Esa acción fue cuestionada por la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, quien advirtió que cuidado se dé oídos a otro nuevo escándalo, pues afirmó que es la tercera ocasión que miembros de la organización Diabluma presentan acciones de protección sin sustento.

“Cuidado con dar oídos a un nuevo escándalo”, advierte la presidenta de la @AsambleaEcuador @ElizCabezas ante la accion de protección presentada por el colectivo Diabluma para presionar que se fiscalice los INA Papers que involucrarían al presidente @Lenin . @eluniversocom pic.twitter.com/ofhOWno5WQ — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 20 de marzo de 2019

“Esa es una acción de protección que no tiene ninguna base jurídica, toda vez que no hay ninguna violentación de derechos, porque la Asamblea está actuando en el marco lo que la Ley obliga”, dijo la titular de la legislatura, al aclarar que aún no llega ninguna notificación desde el juez.

El pedido de investigación presentado por Amapola Naranajo, incluye la transcripción del audio sobre el diálogo entre Cabezas y la ministra del Interior, María Paula Romo, minutos antes de la votación de la moción de cambio del orden del día en la sesión plenaria 580, presentado por el legislador correísta, Ronny Aleaga, para que se abra la investigación a Moreno.

Según Naranjo, de la transcripción del audio “se puede constatar que el contenido de la conversación entre las dos autoridades que representan a dos funciones distintas del Estado, revela el cometimiento de actos de corrupción innegables, contrarios a la ética y al cumplimiento de sus responsabilidades como presidenta de la Asamblea, que atentan gravemente contra la Constitución y la Ley”. En el documento se señala que la conversación de Cabezas y Romo demuestra que existe un acuerdo o pacto con el Ejecutivo para manipular la voluntad de los asambleístas ejercida a través del voto en las sesiones del pleno de la Asamblea. “Lo cual demuestra que el Ejecutivo da órdenes a la Asamblea Nacional, manejada por Elizabeth Cabezas”.

Además, considera que Cabezas, al referirse con palabras soeces a los asambleístas falta el respeto a la majestad de la Asamblea y a los propios asambleístas; inconducta determinada en el numeral 5 del artículo 165 de la Ley de la Función Legislativa donde se consideran faltas cometidas por asambleístas “el maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional”.

Naranjo pide que se conforme una comisión multipartidista, a fin de que, la investigada pueda ejercer su derecho legítimo a la defensa y presentar pruebas de descargo, y esclarecer los hechos, no solamente por las violaciones a la Ley que han sido citadas, sino por otros actos de corrupción que pudieren determinarse en el proceso de investigación.

El asambleísta Patricio Donoso (CREO), y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), comentó que será decisión de la presidenta de la Asamblea excusarse de conocer el pedido de investigación presentado por Naranjo, pero que antes de dar paso a la conformación de una comisión multipartidista se deberán revisar los requisitos de que la la denuncia sea juramentada, notarizada y que desarrolle la totalidad de la prueba.

Daniel Mendoza (AP-Aliados) opinó que la denuncia contra Cabezas responde a un libreto bastante claro del correísmo que busca sacar a la presidenta de la Asamblea y con ello minar la institucionalidad y buscan que al país le vaya mal.

Hizo un llamado a enfocarse en los temas que le interesa a la ciudadanía como la generación de empleo, fortalecimiento de la institucionalidad y corregir las cosas que se hicieron mal en el pasado; y que cada quien debe responder en el marco de sus competencias. (I)