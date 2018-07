Entre cruce de palabras, Asamblea aprobó resolución en solidaridad con personas con discapacidad

El debate de solidaridad en la Asamblea Nacional con el presidente de la República Lenín Moreno frente a las expresiones vertidas por el exmandatario Rafael Correa, consideradas prejuiciosas y discriminatorias, se volvió un escenario de agravios entre varias legisladoras.

Sucedió este jueves en el pleno de la Asamblea entre las legisladoras Marcela Aguiñaga, del autodenominado bloque Revolución Ciudadana y simpatizante de Rafael Correa; María Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador; y María José Carrión, del ala morenista de Alianza PAIS.

El pleno decidió con 92 votos aprobar la resolución de solidaridad con las personas con discapacidad y sus familias; y de manera especial con el presidente de la República, Lenín Moreno, por las expresiones vertidas por el exmandatario Rafael Correa, quien el pasado viernes dijo que Moreno desfoga amargura por haber quedado condenado a una silla de ruedas.

Hubo 22 votos contrarios y 23 asambleístas ausentes.

La legisladora Aguiñaga reconoció como un error la expresión de Correa, con la que no está de acuerdo, pero también dijo que su postura era exigir que la violencia no comience en la Asamblea.

En sus expresiones, habló sobre su colega Cuesta de quien dijo: "Gracias a Dios, la señora Mercedes Cuesta no es de nuestra bancada, porque yo no podría ser jamás miembro de una bancada de un delincuente. (...) Yo no comulgo con esos líderes que robaron a los guayaquileños. En nuestra organización hay líderes vehementes y coherentes, no como algunos que decidieron ceder ante el poder de turno, que antes le decían a Rafael Correa que era el nuevo Eloy Alfaro y hoy se paran a denigrar a las personas con discapacidad".

.@majo_carrion en el debate de solidaridad con @Lenin ,por el expresiones discriminatorias del ex mandatario Rafael Correa, denuncia que la violencia entre asambleístas es permanente; y manda a callar a @GabrielaEsPais . @eluniversocom pic.twitter.com/ewgCD172WR — Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 5 de julio de 2018

María José Carrión, de su parte, y tras recibir la solidaridad de Cuesta, le recordó a Marcela Aguiñaga que en una sesión realizada el pasado 16 de junio, todos los parlamentarios pudieron observar los gestos donde Aguiñaga realizó un fuerte reclamo.

"Me solidarizo contigo María José. No se puede exigir respeto si no se da respeto, los actos se aprenden en la casa, en la cuna, eso me enseñaron mis padres, respetar a los mayores", dijo María Mercedes Cuesta.

Los legisladores ratificaron el apoyo a los ciudadanos con discapacidad y advirtieron que no es un obstáculo ni impedimento para continuar adelante en la vida. Sonia Palacios, ponente de la resolución, dijo que el presidente de la República, Lenín Moreno, enfrentó con suficiencia las limitaciones propias de su condición y que fruto de ello tuvo un papel decisivo en la visibilización del sector de personas con discapacidades en todo el país. (I)