Jaime Nebot: He logrado hacer todo lo que me propuse, he entregado todo

Piensa que la mejor obra de su administración de 18 años en Guayaquil es una: la de haber servido. Por ello, el alcalde Jaime Nebot Saadi dice estar tranquilo con su conciencia y espera que en marzo del 2019 los guayaquileños escojan acertadamente a quien lo sucederá en el sillón de Olmedo. En el marco de las fiestas por los 198 años de independencia, que presidirá por última vez, ha anunciado 342 obras. Nebot resalta la consolidación del Gran Guayaquil con sus vecinos: Samborondón, Daule y Durán. Con el primero hicieron un puente sobre el río Daule, con el segundo se construirá otro viaducto para facilitar el traslado y descongestionar ciertos sectores. Con Durán, el enlace alterno será el transporte aerosuspendido Aerovía, cuyas estaciones ya se edifican. El alcalde dice que el desarrollo de la ciudad en parte es fruto de la alianza con la empresa privada, cuya inversión ha servido para mejorar la calidad de vida de la gente. Habla de una ciudad digital dotada de seis mil puntos de internet gratuito, en la que su gestión deja sembrada la semilla de la innovación con iniciativas como el Centro de Emprendimiento y un programa con el cual se prevé favorecer con 50.000 tablets a las personas pobres.

Estas fiestas octubrinas usted las compara con otras en cuanto a obras...

Cada día es distinto. Este es un 9 de octubre que también tiene 342 obras, en estado de licitación, de contratación, de inspección final o de inauguración se entregan a la ciudad de Guayaquil. Hay un grupo que yo lo llamaría la consolidación del gran Guayaquil. Por ejemplo, mientras se inicia ya físicamente la construcción del puente Daule-Guayaquil se termina el paso elevado complementario del puente Guayaquil-Samborondón. Al mismo tiempo la Aerovía avanza (...). Este es un octubre normal en ese sentido, ahora cada octubre tiene sus características, pero eso es lo bueno, esto no son cosas anormales, aquí sigue el 85% del presupuesto, del presupuesto más alto de la historia de Guayaquil con los impuestos más bajos de la historia de Guayaquil, sigue dedicándose a la obra pública.

¿Cuál es ese presupuesto más alto de la historia?

El presupuesto más alto de la historia es que este presupuesto de este año es el presupuesto de más volumen económico con los impuestos más bajos, pero esto a qué se debe, a la disciplina. Seguimos teniendo los mismos trabajadores y un poco menos de los que tenía (León) Febres-Cordero hace 18 años (...). Aquí no hay deuda para financiar gasto público. Seguimos aliados con la empresa privada, eso es fundamental, la empresa privada sigue confiando en Guayaquil.

Hace poco terminamos un régimen que cuestionó y echó al piso todo lo privado. Acá se siguió lo contrario...

Acá se siguió lo que hay que seguir, acá se hizo lo que hay que hacer. El juego del socialismo ya no se puede implementar, porque el socialismo siempre trabaja con plata ajena. Los resultados, ya los sabemos. Ya no tiene plata ni propia, ni ajena, entonces, ahora qué queda. Por sentido común la frontera de la inversión nacional y extranjera, si no cómo va a crecer la economía. Aquí hay que bajar el tamaño del Estado, achicar el Estado.

El discurso de siempre ha sido que Guayaquil tiene regeneración urbana, pero no regeneración humana...

Aquí no hay regeneración humana, porque usted solo regenera lo degenerado y el pueblo de Guayaquil no es degenerado; entonces, yo no he regenerado ni he contribuido a que el pueblo de Guayaquil se regenere, eso sería ofender a mis conciudadanos.

Cuestionan las especies (de árboles en zonas regeneradas), dicen que no son especies nativas, que no son las tradicionales sino palmeras y otras...

Aquí tiene usted (exhibe hojas), estos son los grabados y los cuadros más antiguos que existen en la ciudad de Guayaquil. Van desde 1790 hasta los grabados Charton, el francés, en 1849. Dígame, aquí no hay palmas o por el contrario las palmas son más numerosas que las otras especies nativas.

Con base en el acuerdo al que se ha llegado con el Ministerio de Desarrollo Urbano para que el Municipio pueda hacer la legalización de tierras, hay bastante expectativa... ¿Cómo hacer para que el Municipio también pueda abarcar en cuanto a atención a este sector bastante populoso?

Lo haría con todo el cariño del mundo, pero haciendo cumplir con la Constitución, si esa es una competencia que me quieren dar, tienen que darme la plata para desarrollar la obra, no ve que el dueño de esos terrenos es el Gobierno.

¿Considera que el ciudadano guayaquileño va a reconocer su trabajo y va a ratificar la corriente?

Esto es lo que piensa el pueblo de Guayaquil de la obra del Municipio, 90% de aprobación.

Dicen que no se endosa...

Eso piensa el pueblo, el que tiene que estar satisfecho. Yo lo estoy con mi conciencia de mi entrega y mi servicio. El que tiene que estar satisfecho es el pueblo. El que tiene que decidir si quiere conservar lo que tiene es el pueblo. Si quiere mejorar lo que tiene es el pueblo. Si quiere seguir con esta alta autoestima, este orgullo es el pueblo.

Uno de los problemas es el congestionamiento en el centro y la falta de parqueos especialmente...

Usted va a Florencia, por ejemplo, y usted en Florencia tiene que dejar los carros fuera del casco urbano. Dígale a alguno de los candidatos a alcalde que implemente eso cuando gane y me cuenta qué va a pasar en la ciudad de Guayaquil.

¿En algún momento Guayaquil necesitará medidas como el pico y placa que se hace en Quito?

Ojalá que no, porque eso es una restricción.

Al despedirse de su administración, ¿qué obra sería la más importante o la de mayor recordación?

Sin duda una: haber servido. Se sirve de mil maneras, pero la obra es una: haber servido. Y servir para mí es transformar para bien la vida de la gente, especialmente los pobres, de clase media y los jóvenes.

¿Y qué no logró hacer de lo que se propuso?

He logrado hacer todo lo que me propuse, he entregado todo lo que podía entregar, pero todavía falta por hacer. Esa es la misión de los que vienen.

¿Pero qué falta en forma inmediata?

Hay que hacer más puentes porque si no el tráfico dentro de 20 años se va a volver a fastidiar en esa área. Hay tablets para los bachilleres, pero es que debe haber tablets para todos los niños de bachillerato, por lo menos...

Después de las fiestas va a emplearse más porque también tiene que apoyar, en este caso, en la campaña, visitas. ¿Va a respaldar a la candidata?

Yo voy a respaldar al pueblo de Guayaquil para que tome la mejor elección que deba tomar. Nunca lo haré en horas de trabajo.

Jaime Nebot,

alcalde de Guayaquil

Otros temas

Crecimiento vertical

A propósito de la expansión de Guayaquil hacia sectores de la periferia y a límites con cantones vecinos como Samborondón y Daule, el alcalde Nebot sostiene que aquello se ha dado porque a la gente le gusta vivir independientemente, no en condominios.

De ahí que el Puerto Principal no ha tenido un crecimiento vertical a nivel de viviendas.

Cuenta que hubo dos proyectos para implementar condominios populares, pero que fracasaron por falta de acogida.

“Cada ciudad tiene su vocación. El pueblo de Guayaquil, especialmente la clase media y la clase pobre, no quiere vivir en condominio. Ni siquiera les gusta la casa adosada. Quiere vivir con independencia, aquí hay un par de proyectos que han querido hacer condominios populares y han fracasado”, refiere el personero.

Nebot agrega que el Cabildo no puede imponer a la gente cómo vivir, sino canalizar y hacer efectiva la forma de vida que prefiere.

Multas de tránsito

Las quejas de varios conductores que consideran excesivo el cobro por multas de tránsito por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) han encontrado respaldo de ciertos candidatos para las elecciones seccionales que se cumplirán en marzo del 2019.

El alcalde critica eso. Considera que los valores de las multas no afectan a la ciudadanía, sino a conductores que quieren transitar al margen de la ley.

“Usted sabe cuántas multas caras hemos puesto en la ciudad de dos millones setecientos cincuenta mil habitantes y de setecientos mil vehículos, trece mil. La multa cara (en alusión a la equivalente al salario básico unificado, $ 386) es precisamente la que no genera infracciones, porque la gente no comete la infracción para no pagar la multa”, remarca él.

Y sostiene que la imposición de multas ha servido para concienciar a los choferes y ello ha incidido en la reducción de accidentes de tránsito.

Leyes e inseguridad

Su postura respecto de la inseguridad que se vive en Guayaquil y en el país es radical. El alcalde dice que mientras en Ecuador existan leyes que él considera ‘prodelincuenciales’ los índices de inseguridad no van a reducirse.

El bloque de asambleístas de su movimiento político ha planteado propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana que implican reformas al Código Orgánico Integral Penal.

Sin embargo, él considera que los tiempos en aprobar los planteamientos se han excedido en el Legislativo.

“Hay trámites, hay comisiones, hay plazos. Eso es razonable, no se puede violentar, no es fácil, pero yo creo que ya el tiempo ha excedido”, expresa.

Afirma que su agrupación política seguirá firme en ese asunto. “Esa lucha no la vamos a abandonar nosotros nunca, porque la seguridad es el primer derecho del ciudadano que hoy no lo tiene y el primer deber del Estado que hoy no lo cumple”, remarca él. (I)