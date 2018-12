Jimmy Jairala renunció a Prefectura para candidatizarse a la Alcaldía

Jimmy Jairala se despidió este miércoles del personal de la Prefectura del Guayas que lo acompañó durante una década en el cargo de prefecto, al que renunció el martes para candidatizarse para la Alcaldía de Guayaquil por su movimiento Centro Democrático.

"Podemos sentirnos orgullosos de todo lo que se ha hecho en este tiempo", dijo Jairala en el auditorio de la Prefectura.

En su cuenta de Twitter publicó la carta de renuncia y anunció que el miércoles inscribiría su candidatura para las elecciones seccionales del próximo 24 de marzo.

Ayer presenté mi renuncia al cargo de Prefecto del Guayas y hoy inscribiré mi candidatura a la Alcaldía de Guayaquil en la Junta Provincial Electoral. Que la historia juzgue mi gestión transformadora. pic.twitter.com/EOdrwPc3eK — Jimmy Jairala (@jimmyjairala) 19 de diciembre de 2018

En el cargo lo reemplaza Mónica Becerra, quien se desempeñaba como viceprefecta.

"Espero que ahora que ya no soy prefecto, no se me hagan los locos en la campaña (electoral)", expresó Jairala a sus excolaboradores. (I)