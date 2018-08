Jimmy Jairala se suma a la carrera por la Alcaldía de Guayaquil

Es oficial. Jimmy Jairala, actual prefecto del Guayas y líder del movimiento Centro Democrático (CD), terciará por la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones seccionales.

En varias ocasiones Jairala aseguró que sería el candidato de CD solo si en la organización política no aparecía otra figura con mejores posibilidades. Al parecer, no surgió; y en una entrevista radial ayer confirmó su candidatura. “Voy a aceptar porque ya no tiene sentido alargar los misterios, porque es un hecho que se va a dar...”.

Indicó que de llegar a la Alcaldía mantendrá lo que ha hecho el actual alcalde, Jaime Nebot, y que funciona bien. Sin embargo, Jairala criticó que Nebot se haya referido al sillón de Olmedo como un legado que debe tomar la candidata del PSC, Cynthia Viteri, tal como él lo tomó de León Febres-Cordero. “Yo no reclamo el sillón de Olmedo como el sillón ni de Febres-Cordero, que lo fue en su momento; ni el de Nebot, ni de la señora Cynthia Viteri. Yo reclamo el sillón para los guayaquileños. Esto no es una cuestión de estirpe, no se lo entrega en herencia, el sillón es de los guayaquileños; la ciudad no tiene dueño...”.

A las 17:00, en la central de Machala y Gómez Rendón, en Guayaquil, Jairala oficializó su candidatura frente a su militancia. Allí aprovechó para referirse a una agenda municipal que, dijo, fue construida por la ciudadanía. “Saben que sus reclamos van a ser escuchados, que sus necesidades van a ser satisfechas, y que sus problemas van a ser superados...”.

Sostuvo que priorizará en lo que deja pendiente Nebot. (I)