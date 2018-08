Bus circuló casi 280 km sin permiso y causó 12 muertes de hinchas de Barcelona

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió ayer todas las operaciones de la cooperativa intraprovincial de transportes Señor de los Milagros, luego del accidente que sufriera una de sus unidades con el saldo trágico de 12 fallecidos y 32 heridos, todos hinchas de Barcelona.

El accidente se produjo el pasado domingo en el kilómetro 55 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, en Azuay, cuando el bus retornaba con los hinchas que habían ido para respaldar a su equipo en el encuentro ante el Deportivo Cuenca.

Pablo Calle, director ejecutivo de la ANT, confirmó ayer en Quito que el conductor del bus, Ángel Omar Rivas, se encuentra prófugo. Dijo que Rivas tiene licencia tipo E, que está vigente hasta el año 2020, con 18 puntos en su documento, es decir, había perdido 12 puntos.

La unidad tenía permiso de operación para circular únicamente dentro de la provincia del Guayas, especialmente en la ruta Guayaquil-Daule. Calle agregó que “se ha cometido una omisión muy grave por parte de la operadora, al permitir que esta unidad realice el servicio de transporte de los hinchas de Barcelona sin contar con un salvoconducto, que es un documento obligatorio y que debía portarlo para poder realizar este traslado”.

Esto demuestra que el bus viajó los casi 230 km de ida y los 55 de retorno sin haber sido observado en la carretera Guayaquil-Molleturo-Cuenca y la parte del retorno. La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) tiene a cargo el control en la ruta y ayer, al pedir su versión, se indicó que la ANT será la que se pronuncie.

Calle no mencionó esta realidad, pero sí explicó que según el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Tránsito, ha dispuesto la suspensión de las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros, una vez que entre en efecto el plan de contingencia para no afectar la movilidad de la ciudadanía, que utiliza las 54 unidades de esta operadora dauleña.

Además, ha dispuesto la revisión técnica vehicular de las 54 unidades de la cooperativa, continuar con el proceso de evaluación que se realiza a todos los conductores y la intervención integral de la operadora para revisar todos los procesos y tomar sanciones.

Pero el bus accidentado no contaba con revisión técnica vehicular (RTV). La unidad, modelo 2013 había pasado, en 2017 y 2018, la revisión visual del GAD municipal de Simón Bolívar, cantón que está en el límite entre Guayas y Los Ríos, a unos 150 km de la sede de la cooperativa, que es de Daule.

En Guayaquil, también pasó por alto los controles que, en marzo pasado, anunció la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) en la terminal terrestre. la tercera semana de ese mes, Diego Rentería, director de Revisión Técnica Vehicular de la ATM, destacó en un operativo en la terminal que “los vehículos que no dispongan la RTV al día, no podrán ingresar ni salir, si no cumplen con la reglamentación serán retenidos hasta que cumplan con la RTV que se exige en Guayaquil, una auténtica Revisión Técnica Vehicular y no una revisión al ojo”.

Esta unidad salía y entraba a la terminal con solo la revisión visual de Simón Bolívar.

El director de la ANT indicó que se levantará la suspensión de la cooperativa Señor de los Milagros en el momento que termine el proceso administrativo correspondiente y se determine la sanción.

Datos claves

- La Unidad accidentada de la cooperativa Señor de los Milagros no tenía permiso de operación para ir a Cuenca.

- Según el gobernador Francisco Cevallos, el bus perdió pista, presumiblemente por exceso de velocidad, chocó contra una baranda y luego se viró.

- El conductor huyó. Tenía licencia tipo E y había perdido 12 puntos en su licencia.

- Entre enero y junio de este año, 102 personas han fallecido por accidentes de buses en el país, según cifras de la ANT. (I)