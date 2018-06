Jaime Nebot asegura que el 88 % de los guayaquileños aprueba su gestión

El alcalde de Guayaquil Jaime Nebot dijo que el 88 % de los habitantes aprueban su gestión, de acuerdo a la última encuesta de Perfiles de Opinión.

Guayaquil debe seguir votando bien para conservar un modelo del que "estamos orgullosos", expresó durante su habitual enlace radial de los miércoles.

Nebot señaló que quienes aspiren para la Alcaldía en las elecciones del 2019 tendrán que decir cómo harán esa gestión, las herramientas que emplearán para mejorarlo y evitar que se pierda lo ganado.

"Lo que tiene que hacer Guayaquil es seguir votando bien por eso hemos dejado de ser esa ciudad en la que nadie tenía autoestima y todo mundo quería irse.... y hoy es ponderada en toda parte del mundo", mencionó.

El funcionario afirmó que en los comicios no se vota por personas sino por programas.

Con respecto al posible juicio al expresidente Rafael Correa, indicó que será procedente o no de acuerdo a las pruebas, Asimismo, que no cabe la solicitud de autorización de juicio a la Asamblea debido a que ya no es mandatario.

Para este jueves está previsto que el Legislativo conozca el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, para que se vincule a Correa en el proceso que se sigue sobre el supuesto secuestro del exlegislador Fernando Balda, que habría ocurrido en el 2012 en Bogotá. (I)