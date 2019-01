Augurios y promesas de cuatro autoridades para Guayaquil

Guayaquil está en el camino del progreso, pero hay que seguir en esa lucha. Esa es la visión de cuatro personajes que están al frente del sector comercial, de la administración pública, la seguridad y la justicia, al iniciar el 2019.

EL UNIVERSO solicitó a ocho personalidades que digan cómo ven a la ciudad y lo que ellos prometen para este nuevo año. La mitad respondió y aquí sus mensajes.

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil: A Guayaquil la veo llena de ciudadanos con alta estima

“Guayaquil está con el presupuesto más alto de su historia. Destinando $ 85 de cada $ 100 a inversión en obras y servicios. Con los impuestos prediales más bajos del país, porque le apostamos al crecimiento y no a la explotación de los ciudadanos. Con bajo endeudamiento, a bajo interés y largo plazo, solo para construir obras.

Y con la confianza de la empresa privada nacional e internacional que nos permite seguir progresando y ejecutando grandes obras y servicios con dinero privado y sin aumentar nuestra plantilla de personal.

A Guayaquil la veo en el futuro llena de ciudadanos con alta estima. Ejecutando más grandes obras y por tanto más prosperidad. Culminando lo poco que falta para tener cobertura total de servicios. Respetando a todos sin discriminar a nadie. Combatiendo la violencia contra la mujer. Cuidando del ciudadano y del planeta.

Lo que me decepciona: que los últimos gobiernos y asambleístas mayoritarios no comprendan que los que matan, violan, secuestran y roban deben estar en la cárcel y no en la calle atentando contra la vida de los ciudadanos. No se logrará sin una política de Estado en materia de seguridad y sin derogar las leyes prodelincuenciales que nos rigen”.

Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil: Lograr el libre comercio traerá múltiples beneficios a la Perla

"Guayaquil es una ciudad de oportunidades. Veo gran potencial para ampliar su desarrollo urbano, económico y social.

A nivel urbano, uno de los temas clave es la transformación digital. El uso de la tecnología para el ordenamiento del tráfico, para el uso de parqueos y transporte es indispensable para ser una ciudad vanguardista de nivel mundial.

En lo económico y empresarial es necesario avanzar en reformas que liberen recursos a los negocios, con sistemas justos en los cobros municipales acordes con la realidad económica del país.

Asimismo, los sistemas de control de las recaudaciones deben facilitarse, descentralizarse y buscar ser cada vez más expeditos. También es indispensable realizar los ajustes necesarios a las normas ambientales para convertirnos en una ciudad amigable con el medioambiente, sin que estas normas sean trabas para la generación de empleo. Empleos que no depreden ecología. Ecología que no deprede empleos.

En lo social es importante seguir extendiendo los servicios públicos a los rincones a los que aún no se llega. Es vital proveer de soluciones definitivas, seguras y rentables para los emprendedores urbanos. Hay que trabajar en reducir el costo de ser formal.

Como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y Fedecámaras seguiremos en la lucha por mejores condiciones para todos los comerciantes de la ciudad y del país. Guayaquil es la capital comercial del Ecuador y lograr el libre comercio traerá múltiples beneficios a nuestra Perla del Pacífico. Además, desde nuestra institución seguiremos defendiendo e impulsando las iniciativas ciudadanas, académicas y empresariales que mejoran la calidad de vida de los guayaquileños y los comerciantes del Ecuador”.

General Tanya Varela, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional: Delincuencia no puede hallar espacio para mantener en zozobra

“Siendo la seguridad un bien de altísimo valor social, todas las instituciones del Estado debemos trabajar de manera integral para asegurar la tranquilidad y paz social, donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades con seguridad y tranquilidad.

En el 2019 fortaleceremos el eje investigativo y con trabajo preventivo daremos mejor respuesta a la ciudadanía. Es importante la corresponsabilidad que debe tener el ciudadano con el cumplimiento de la norma y la ley, pero sobre todo afianzar los valores de la familia con la finalidad de dar una mejor calidad de vida a los jóvenes que hoy por hoy constituyen el grupo más vulnerable para ser captado por la delincuencia y la droga.

La Policía, como institución fundamental en un Estado de derecho, su concepción de servicio siempre será velar por la seguridad de los ciudadanos y ser transparente en sus actos y acciones para de esta manera mejorar la confianza ciudadana. Respaldo el accionar responsable y legal de mis compañeros policías, así como ser inflexible e intolerante ante cualquier acto de corrupción.

En el aspecto personal continuaré trabajando por los derechos de la mujer y la familia para mejorar la sociedad, pues mientras siga existiendo una mujer muerta no podremos hablar de una verdadera justicia social. Esto no implica que descuide mi responsabilidad como comandante ya que nuestra realidad implica mucha atención, pues la delincuencia no puede encontrar espacio para mantener en zozobra a la ciudadanía”.

Edmundo Briones, fiscal provincial del Guayas: Ofrezco actuar objetiva e imparcialmente

“Espero que nuestra ciudad continúe su imparable ruta de progreso, más y mejor provisión de servicios básicos para sectores populares, mayor seguridad, controles más estrictos sobre el consumo de drogas y alcohol, reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Personalmente, ofrezco actuar objetiva e imparcialmente dentro de mis facultades y atribuciones, con irrestricto apego a la Constitución y leyes de la República, priorizando el interés público y el derecho de las víctimas”. (I)