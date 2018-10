Lenín Moreno anuncia el tren playero para Guayas, Santa Elena y Manabí

“Respeto, diálogo, consenso, transparencia” son ahora más que palabras de uso común. Son parte de una nueva manera de pensar, de actuar y de vivir, dijo el primer mandatario, mientras fue enumerando las obras de su gobierno en favor de Guayaquil. De inmediato, procedió a anunciar lo que será una obra gigante de su gobierno: el tren playero, para ir desde Guayaquil hacia las playas, para promover el turismo.

El recorrido planteado por Lenín Moreno tras partir de Daule y Nobol, pasará por Guayaquil, se encaminará hacia Posorja, y luego a la provincia de Santa Elena. Finalmente, luego de recorrer las playas de Manabí, llegará hasta Manta.

Producir con la derecha y repartir con la izquierda

Estoy seguro que este pueblo guayaquileño te va a extrañar, dijo el presidente Lenín Moreno en el inicio de su discurso al referirse al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, su amigo personal de hace varios años.

Moreno destacó que hay coincidencias que hoy están potencializando: gobierno-empresarios-ciudadanos. Por ello, cree prudente que hay que producir con la derecha y repartir con la izquierda. "Si alguien duda de si soy socialista o no, no duden, no lo soy, no soy de ese socialismo corrupto que acumula poderes, que se sirve y no sirve, que secuestra, que solapa crímenes, que irrespeta la libertad de expresión, que irrespeta a las personas y sus derechos, que aterroriza".

El mandatario recordó que ya ha pasado un año y medio de su gestión en la que le tocó enfrentar "la mayor crisis económica, moral, ética, y social, de nuestra historia contemporánea. Tras un período de intolerancia, desconfianza y desunión, hemos recuperado la armonía". (I)