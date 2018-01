Se les agota el tiempo a monigotes gigantes de papel, entre las noticias de este martes

Estas son las principales novedades y proyecciones informativas para la jornada de este martes 9 de enero de 2018.

Se les agota el tiempo a monigotes gigantes de papel

Sólo quedan cinco días de exhibición y el público aprovecha para visitarlos en la parroquia Febres Cordero, al suroeste de la ciudad. Son los gigantes de papel que hasta este domingo 14 en la noche estarán completos antes que los desarmen los propios artesanos de estos monigotes gigantes, y queden como residuos para que el recolector de basura se los lleve. Está prohibido quemarlos.

“Vino bastante gente en la noche (del domingo), estuvo bien movido”, dice John Mendoza, de 26 años. Él y su hermano, Yuri, de 23, hicieron a Stitch, el protagonista de Lilo y Stitch, una serie animada de EE.UU.

Una noche antes se harán shows y habrá tarimas con artistas en dos puntos: la 16 y Capitán Nájera, donde está Stitch, y en la Décima y Ayacucho, les han indicado a los creadores.

Otros esperan que las ofertas o auspicios de shows artísticos lleguen en estos días.

Fiscal general Carlos Baca participa en conversatorio con los medios

Este martes desde las 09:00 se realizará un conversatorio con los medios de comunicación en el que hablará el fiscal general Carlos Baca, en el auditorio de la Fiscalía, en Quito.

Baca había señalado este lunes en radio Visión que: “Me sorprende que una persona procesada (Jorge Glas) reciba medios de comunicación, dé ruedas de prensa. (...) Si no es un privilegio, por lo menos a mí me parece poco regular”.

Baca cree que si se optó por dejar pasar a la prensa para que Glas hable, también podría hacerse con otros detenidos que están en la misma situación. Según él, hay algunos que podrían también ser llamados a dar declaraciones públicas y nombró, como ejemplo, al exasambleísta Galo Lara, sentenciado como cómplice de un asesinato.

Colegio de Abogados de Pichincha informa sobre pedido a Fiscalía para que Rafael Correa explique sobre intermediación petrolera

A las 10:00 de este martes, en Quito, el Colegio de Abogados de Pichincha informa sobre la petición hecha a la Fiscalía General para que convoque al expresidente Rafael Correa, y rinda su versión sobre su participación en la intermediación petrolera con Petrochina.

Mientras tanto, el contralor Pablo Celi reveló este lunes al menos cinco hallazgos preliminares obtenidos dentro de la auditoría de deuda (periodo enero 2012 - mayo 2017).

Entre ellos está la declaratoria de secreta y reservada de documentación de deuda; las operaciones de venta anticipada de petróleo que no fue considerada deuda. Además se investiga el decreto ejecutivo 1218, en el cual se disponía tomar la deuda consolidada como índice de la deuda y no la total.

Funcionarios y exfuncionarios fueron notificados al respecto; entre ellos, el expresidente Correa, como presidente del Comité de Deuda, y algunos exministros de Economía y Finanzas.

El FUT informa sobre su postura en la Consulta Popular

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dará una rueda de prensa este martes a las 10:30 en Quito, sobre "El Sí de los trabajadores en la Consulta Popular".

Por su parte, dentro de la campaña el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciará el próximo jueves su plan informativo sobre el contenido de la consulta popular y el referéndum.

La presidenta del organismo, Nubia Villacís, indicó este lunes que el objetivo es difundir las preguntas. Mientras, el consejero Paúl Salazar detalló que esta campaña se divulgará en los medios de comunicación; y se unirán las delegaciones provinciales de la institución.

A 26 días de que se efectúen los comicios, al Instituto Geográfico Militar (IGM) le faltan apenas 1’690.338 papeletas electorales por imprimir.

Presidente Lenín Moreno presenta el programa "Renovación Energética Nacional, Tarifas Eléctricas 2018"

A las 12:00 de este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, estará en Ambato para lanzar el programa "Renovación Energética Nacional, Tarifas Eléctricas 2018", en la Universidad Técnica de Ambato.

Durante su mensaje de los días lunes, Moreno reiteró que la economía se vuelve a poner en movimiento, por ello considera que se ha concretado un gran avance en dos prioridades del Gobierno: la reactivación económica y el empleo.

"Nuestra prioridad es la generación de empleo, de un trabajo digno, sobre todo para los jóvenes". Por eso presentó el plan con tres componentes: “Contrato Juvenil”, el programa "Mi Primer Empleo" y los empleos estacionales; es decir: en determinadas épocas del año, para cumplir con sus metas de producción.

En el tema de la Gran Minga Nacional Agropecuaria, Moreno dijo que se han entregado títulos de predios rurales para beneficiar a pequeños y medianos campesinos. (I)