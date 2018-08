Guayaquil tendrá ordenanza municipal contra artículos plásticos de un solo uso

El Concejo Municipal emitirá en las próximas semanas una ordenanza que prohibirá en Guayaquil la utilización de plástico no biodegradable y de un solo uso, según anunció este miércoles el alcalde Jaime Nebot durante una entrevista radial.

"Vamos a poner en vigencia una ordenanza que tiende a prohibir, dando el plazo necesario para la reconversión y dando los estímulos correspondientes, que el plástico de un solo uso, no biodegradable, se siga utilizando”, explicó el alcalde.

El desafío es que se produzcan los mismos artículos (fundas, sorbetes, vasos, etc.), pero con alto porcentaje de material plástico biodegradable, para poder proteger a la Tierra, pues "no tenemos otro planeta donde ir; pueda ser que algún día exista otro planeta dónde ir, pero así como usted no quiere abandonar su ciudad, los terrícolas no queremos abandonar este mundo para irnos a otro por haberlo destruido", indicó Nebot.

Hasta 2,41 millones de toneladas métricas de residuos plásticos se vierten cada año en los mares, procedentes de la contaminación humana en los ríos de todo el mundo. Nebot dijo que algunos estudios vaticinan que en el 2050 la masa de plástico de un solo uso, no biodegradable, que afecta a mares, ríos y esteros, será tan grande como la masa de peces. Por ello estima que la ordenanza anunciada eludiría esta afectación en nuestro entorno.

"Dicen que los gatos tienen siete vidas, yo en mis 71 años no he visto resucitar a ninguno, pero nosotros tenemos una sola vida y no podemos malgastarla con este tipo de prácticas que afectan al planeta y a los seres humanos. El desarrollo sostenible es el único camino", agregó el edil. (I)