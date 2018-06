Video muestra a orangután luchando contra la tala de árboles en Indonesia

Yakarta -

La tala continúa en un bosque tropical de la isla de Borneo donde viven orangutanes en riesgo crítico de extinción, según dijo un grupo ambientalista, más de un año después de que el Ministerio indonesio de Bosques y Medio Ambiente ordenara un alto en la explotación forestal.

Las investigaciones de Greenpeace en el bosque de Sungai Putri mostraban actividad maderera en marcha con al menos seis asentamientos ilegales que operan por la noche, algunos en zonas donde anidan los orangutanes, señaló la organización.

En medio de esta denuncia, la organización International Animal Rescue publicó en sus redes sociales un video de un minuto y 38 segundos en el que se ve a un orangután desplazarse sobre el tronco de un árbol caído, intentando detener a la maquinaria que talaba. El hecho sucedió en 2013, indicó la entidad.

