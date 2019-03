Cynthia Viteri: Infractor podrá elegir entre pagar las multas y la labor comunitaria

Cynthia Viteri ganó la Alcaldía de Guayaquil con el 56,78 % de los votos; una cifra que la pone contenta. Dice que le ha tocado vivir “diferentes circunstancias” que sus antecesores y también mentores, León Febres-Cordero y Jaime Nebot; el primero se hizo cargo de un Guayaquil en condiciones “de posguerra”, mientras que el otro fue un “gran constructor”. Ella señala que continuará con lo logrado, que “la vara es alta”, pero que sabrá estar al nivel de los exalcaldes.

La alcaldesa electa señala que mantendrá a los funcionarios de la anterior administración que “trabajen bien”, pero aparte tiene a su propio equipo con el que ya adelanta la planificación de los primeros cien días.

¿Por cuál de sus propuestas de campaña empezará?

Son simultáneas, porque hay urgencias, sobre todo en lo social. Por ejemplo, cuando hablé de crear cuatro clínicas de rehabilitación era porque ya estaba trabajando en ello. A través de una fundación hemos atendido a 2.000 personas... Una quinta clínica queremos ponerla en una de las parroquias rurales. A la vez, vamos a trabajar en el cambio de la tecnología de las cámaras de seguridad en Guayaquil, ahora se va a reconocer hasta el caminar del delincuente; la seguridad en el transporte público es prioridad, habrá más botones de seguridad, cámaras y GPS tanto en la Metrovía como en los buses.

Hay muchas quejas por el servicio de la Metrovía. ¿Qué ofrece en ese sentido?

Vamos a implementar 50 buses más para desahogar la gran cantidad de gente que usa la Metrovía... Ya empezamos a cambiar la flota actual –y esa seguirá siendo mi línea– por buses eléctricos y con aire acondicionado. También en movilidad haremos una segunda aerovía, la Samborondón-Guayaquil. Ayer hablé con el alcalde electo de Samborandón (Juan José Yúnez, también del PSC) para reunirnos.

El tema de la climatización que usted ofrece no era considerado importante por el alcalde saliente...

Cada cosa tiene su etapa, ya tenemos aire en los 20 buses eléctricos, la Metrovía tiene que modernizarse para darle comodidad a la gente.

¿Ha pensado en otras opciones como el transporte fluvial o las ciclovías?

Sí, en ciclovía tenemos un plan estudiado, incluso con asesoría internacional, de las rutas en Guayaquil, en el centro también están contempladas para fomentar el turismo... Más puentes, ya tenemos uno, Samborondón-Guayaquil, Nebot dejó listo Daule-Guayaquil, nosotros haremos uno nuevo también Samborondón-Guayaquil, entre más puentes, pasos elevados inclusivos y con seguridad, vías de retorno, mejorará la movilidad.

Al final de la campaña, usted ofreció bajar las multas 75 % y reemplazarlas con trabajo comunitario. ¿Por qué cambió de criterio si el PSC es partidario de imponer sanciones fuertes?

Todo tiene su momento, lo primero era educar a las personas y cada uno de nosotros somos distintos... Lo de las multas es optativo, el infractor puede escoger pagar o hacer trabajo comunitaria. Estamos creando una ordenanza para que sea una de las primeras cosas que aprobemos en el Concejo.

Las personas van a preferir la labor comunitaria que pagar, pero eso no quiere decir que sean mejores conductores. ¿Y si reincide?

La ordenanza va a contemplar todos estos aspectos de manera técnica. Además, la labor social no será común, los infractores van a conversar con personas que hayan perdido a sus familiares por la impericia de otros, que han quedado mutiladas o en sillas de ruedas, así se llega al alma.

¿No fue demagogia?

No, yo no anuncié el proyecto hasta tener la idea de cómo funciona en otras ciudades. Lo vimos factible, además no son todas las multas, solo las del Municipio... En la legislación macro (COIP), no hay las circunstancias que tiene Guayaquil, como invadir el carril de la Metrovía, obstaculizar intersecciones, parquearse en lugares para discapacitados.

¿Qué rol tendrá Jaime Nebot en su Alcaldía?

Me honra ser amiga del mejor alcalde que ha tenido Guayaquil. Él seguirá siendo luz para esta ciudad...

El PSC señala que logró 8 prefecturas y casi 50 alcaldías en todo el país. ¿Esta base local les permite pensar en una candidatura presidencial para Nebot?

Lo que hay que esperar es que el mismo Nebot lo piense, los ecuatorianos quieren mejorar sus vidas y por eso ha ganado el PSC en estos cantones. El alcalde recorrió más de 70 localidades e iba diciendo que este señor o señora que está de candidato o candidata está obligado a replicar el modelo de Guayaquil. Que si esto es propicio para Nebot es mi aspiración y de miles de ecuatorianos, pero eso lo tiene que responder él. (I)