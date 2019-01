Jimmy Jairala asegura que no hay pacto con otro partido político para la Prefectura del Guayas

“No hay ningún pacto con nadie”, afirmó ayer el exprefecto Jimmy Jairala al ser consultado si habría establecido acuerdos para apoyar a alguna candidatura a prefecto del Guayas y en particular de Pierina Correa.

“Yo no he hablado nunca de ningún pacto. Lo que hemos dicho es que Centro Democrático tiene un candidato a alcalde (de Guayaquil) que soy yo y no tenemos candidato a prefecto (...)”, insistió Jairala.

Señaló que lo que no puede evitar es que militantes de diferentes organizaciones políticas le manifiesten su apoyo.

El candidato consideró necesario formar un frente de movimientos y organizaciones políticas “que consideren que hay razones suficientes para preocuparse por el manejo de la Junta Electoral del Guayas”.

“Sabemos que hay un partido político que predomina al menos por la identificación de casi todos sus miembros o la mayoría de sus miembros y es un asunto que a nosotros nos tiene muy alertas”, señaló.

Anunció que se entrevistaría con el presidente de la Junta Electoral del Guayas, Julio Candell, para conocer cuáles son las garantías con las que cuentan los actores políticos. (I)