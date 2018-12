Lenín Moreno: Si el gobierno británico garantiza la vida de Julian Assange, lo que más le conviene es entregarse

El presidente de la República, Lenín Moreno, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, cuya segunda parte transmitió la noche de este miércoles CNN En Español, afirmó que si el gobierno británico garantiza la vida de Julian Assange, lo que más le conviene es entregarse a la justicia de ese país.

"Nosotros protegeremos los derechos del señor Assange, es por eso que estamos buscando una solución concertada... Si es que el gobierno británico garantiza su vida, yo creo que lo que más le conviene es entregarse a la justicia británica... Y después de unos pocos meses de cárcel, la libertad", destacó el primer mandatario.

"Es un problema que lo heredamos, a pesar de eso estamos tratando de encontrarle una solución. Una solución que defienda el derecho a la vida que tiene el señor Assange. Nuestra preocupación fundamental es que podría ser deportado a un país que seguramente podría condenarlo a muerte. Nosotros hemos hecho las consultas, estamos hablando permanentemente con el gobierno británico, acerca de cuál sería el estatus del señor Assange el momento que saldría de la Embajada (de Ecuador) voluntariamente. Nosotros hemos pedido que se garantice su vida. La respuesta es que sí, que la garantía de la vida hay, porque en la Constitución británica está prohibido que una persona que se encuentra en su terrotorio sea enviada al exterior, donde puedan juzgarlo y condenarlo a muerte", señaló Moreno.

"Tenemos la comunicación oficial de ello, la hemos puesto en consideración del procurador jurídico del señor Assange y del mismo señor Assange para que tomen su decisión. Ellos lo están considerando, entregarse a la justicia británica. (Assange) tiene una orden de prisión porque no se presentó ante la justicia cuando le correspondía... El gobierno británico está muy colaborativo con la gestión", agregó el presidente ecuatoriano.

En el tema de las restricciones que tendría Assange durante su permanencia como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Moreno dijo que "nuestra preocupación con respecto al uso del internet es precisamente de que siga interviniendo, interfiriendo en la política de países amigos. No es delicado por parte de él y no es conveniente por parte de Ecuador que países amigos nos reclamen de que hay intervención".

Reunión de Moreno con Manafort

Sobre las reuniones con Paul Manafort, exasesor político de Donald Trump, y quien ahora está en problemas legales, el primer mandatario ecuatoriano afirmó: "Yo me reuní con Manafort, yo había ganado las elecciones y el señor Manafort fue con unos inversionistas chinos a pedirnos la posibilidad de que nosotros concesionemos la energía eléctrica del país. Manafort para ese momento había sido asesor del presidente Trump en las elecciones (del 2016), y no tenía ningún proceso, eso sí bien claro, no tenía absolutamente ningún proceso. Él iba como inversionista porque parece que es un hombre adinerado o que tiene contacto con inversionistas", y aseguró haberse reunido sólo una vez con Manafort durante "unos 20 minutos, fue a la oficina de campaña donde yo estaba atendiendo y había ganado las elecciones (del 2017) y fueron estos inversionistas chinos llevados por el señor Manafort".

Moreno dijo no conocer sobre reuniones entre Manafort y Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, según publicaciones realizadas al respecto por el periódico británico The Guardian. "Nosotros descubrimos que el señor Assange tenía gente dentro de la Embajada que pertenecía al gobierno anterior y que seguramente le estaban ayudando en sus cosas... El señor Assange tuvo, tiene y podrá tener derecho a recibir visitas. Nosotros no lo podemos privar de ese derecho".

Sobre qué representa Julian Assange para el Presidente de Ecuador, Moreno destacó que "siempre he considerado inadecuado el hecho de que se intervenga correos privados de otras personas. Inclusive el presidente (Rafael) Correa tomó una decisión en base a un WikiLeaks que entregó el señor Assange con respecto a una embajadora que dio su opinión personal a su Departamento de Estado con respecto a una autoridad, pero era un correo privado, y a la Embajadora (de Estados Unidos) se la expulsó del país por ese correo privado. Entonces yo creo que las personas tenemos derecho a la privacidad y que el momento que se vaya a intervenir esa privacidad debe ser únicamente con autorización judicial, y quien hace eso no es una persona que caiga dentro de lo que yo considero el grupo de gente que practica valores humanos".

Respecto a la interrogante de la periodista Aristegui, sobre si a Assange se lo puede considerar un delincuente, Moreno señaló "eso lo debe determinar la justicia... Yo creo que hace cosas incorrectas".

Sobre si preferiría que se entregara Assange y dejara la Embajada de nuestro país en Londres, el primer mandatario afirmó que "por todas las razones; en primer lugar porque le representa un ingente gasto a Ecuador. En segundo lugar por el derecho del señor Assange, más de cinco años en calidad de asilado no es algo deseable para un ser humano. Y en tercer lugar porque de acuerdo al gobierno británico ellos jamás extraditarían a una persona a un país donde corra peligro su vida". (I)