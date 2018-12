  Lenín Moreno libera de funciones a vicepresidenta María Alejandra Vicuña

Actualizado a las 14:30

El presidente Lenín Moreno anunció este lunes que "liberó de sus funciones" a la vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña para que se defienda en el ámbito judicial de las acusaciones que se le hacen, sin interferencias de ningún tipo.

La Vicepresidencia fue encargada a José Agusto Briones, nuevo secretario general de la Presidencia.

También se conoció que la vicepresidenta solicitó a Moreno el lunes una licencia sin remuneración hasta el próximo lunes 31 de diciembre.

"Por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planifica mi legítima defensa con mi equipo jurídico, y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, considero señor presidente, que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración", manifestó Vicuña en una carta.

La fiscalía ecuatoriana investiga de forma preliminar a la vicepresidenta por supuestos “cobros indebidos” a uno de sus asistentes mientras era legisladora entre 2011 y 2013.

En enero Vicuña se convirtió en la nueva vicepresidenta de Ecuador en reemplazo de Jorge Glas, sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir en el marco de la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Cambios en el gabinete

Moreno anunció también la creación del Ministerio de Gobierno que será la fusión entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de Gestión de la Política. Se crea la Secretaría General de la Administración Pública, a cargo de José Agusto Briones, y desaparece la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Además, Paúl Granda, que deja la secretaría de Gestión de la Política (queda encargada de esa función la ministra del Interior, María Paula Romo), será el delegado del Ejecutivo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Milton Luna Tamayo es el nuevo ministro de Educación; Rosi Prado de Holguín, la nueva ministra de Turismo; Marcelo Mata Guerrero, el nuevo ministro de Ambiente; y Marlo Brito, el nuevo director general del Centro de Inteligencia Estratégica. (I)