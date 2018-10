Movimientos de Prefecto de Manabí y del Alcalde de Portoviejo se alejan de AP, firman acuerdo con PSC

Portoviejo -

Un duro golpe político a las huestes de Alianza PAIS se evidenció este mediodía en Manabí cuando los representantes del movimiento Camino, cuyo director principal es Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, confirmaron que no llegaron a acuerdos con el partido de Gobierno y ahora irán en alianzas con el movimiento provincial Unidad Primero y el Partido Social Cristiano (PSC).

Hasta hace unas semanas atrás, José Herrera, director provincial de AP, indicó que estaba por gestarse la alianza con el movimiento cantonal Camino (solo con presencia en Portoviejo), pero este miércoles ese anhelo quedó deshecho con el anuncio realizado por representantes de las tres organizaciones políticas que confirmaron la alianza.

Byron Joza, secretario del movimiento Camino, indicó que "estas alianzas se concretaron más allá de colores, por el beneficio de Portoviejo y la provincia". En Manabí el movimiento Unidad Primero es dirigido por el actual prefecto Mariano Zambrano, señalado en las últimas semanas por presuntas irregularidades en contrataciones, incluso por parte de Contraloría General del Estado.

“Nosotros hemos estado en conversaciones permanentes (con representantes de AP en Manabí). Cuando en el tema de alianzas no llegas a definiciones, que ambas partes ganen, yo creo que lo más factible o lo más saludable es que nos separemos y ese fue el tema básicamente con AP, no se llegó a un acuerdo y nosotros decidimos tomar otro camino”, recalcó Joza sobre las razones del porqué del alejamiento con la lista 35, aunque recalcó que no se alejarán de apoyar a Lenín Moreno.

PSC hará el anuncio próximamente

Indicó que en las próximas horas se definirá también el apoyo a la candidatura a prefecto de Manabí de Clemente Vásquez, por el Partido Social Cristiano. AP en cambio ha mocionado como precandidato a esa dignidad a Ricardo Zambrano.

Faraday Ramírez, director del PSC en Portoviejo, indicó que en los próximos días se hará el anuncio oficial de la firma de estas alianzas en este tridente de organizaciones políticas que sin duda merman a AP en una provincia como Manabí que en los últimos años ha sido su bastión político.

Carlos Vera, secretario del movimiento provincial Unidad Primero, calificó como gesta histórica esta alianza en Manabí, en donde dijo se depusieron intereses personales. Se espera conocer en las próximas horas cuál sería el destino político de Mariano Zambrano, cuyo nombre se escucha como probable candidato a alcalde de Manta. (I)