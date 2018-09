Gustavo Tovar: ‘El documental muestra el horror del chavismo’

“Tomé un café y me lo sirvió un venezolano; me compré un sombrero de paja toquilla en el mercado artesanal y me lo vendió una venezolana; tomé un taxi y lo conducía un venezolano; esperaba a alguien en una plaza y una familia venezolana pedía limosna. ¿Ficción?”, se pregunta el mexicano venezolano Gustavo Tovar, autor del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Cree que la única salida es una intervención de los países de la región.

¿De qué tomar conciencia luego de ver el documental?

Del horripilante crimen de una manada de criminales. Cómo estos despiadados, ideólogos de la ruindad, han hecho un ejercicio de crueldad inédito en la historia de las Américas. Y, por otro lado, a estar alertas para que esto no se repita en otras naciones.

¿Qué han hecho los políticos?

El pueblo venezolano ha intentado todo y se ha enfrentado a una organización de crueldad, a la cual no sabemos contrarrestar. Es como si Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, Al Capone, y los grandes malandros de occidente se hubieran reunido y sean hoy los dictadores. Necesitamos una intervención humanitaria. Soy activista de la lucha no violenta, pero esto ya es demasiado.

¿Cómo se construyó esa imagen del chavismo?

Cuando la población se siente tan defraudada por las élites busca un redentor. Como la Alemania nazi, por ejemplo, en Venezuela había una gran rabia que derivó en la figura y el régimen de Hugo Chávez.

¿Es real la tragedia que se ve en la televisión?

No solo es real, lo que se ve es una parte menor del terrible daño que se le ha causado a Venezuela. En el documental no puse cosas que solo con verlas te desmayas. Vomité viendo las imágenes de las torturas. En 90 minutos muestra el horror de 20 años. Pero no hemos salido de la dictadura. No puede ser que la maldad gane.

Más de dos millones han dejado el país.

El que 100 mil lo hagan ya es inaudito. Pero el Gobierno lo minimiza, por el ejercicio de la propaganda. (I)