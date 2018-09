Jorge Glas lleva casi un año en investigación por cohecho

Quito -

A casi nueve meses de que el exvicepresidente Jorge Glas fuera sentenciado, junto a cuatro personas más, a seis años de cárcel por asociación ilícita desprendida de la red de sobornos de Odebrecht, cohecho es el único delito por el que él mantiene abierta una investigación previa relacionada con esa trama de corrupción.

Durante la lectura de la sentencia por asociación ilícita, el 13 de diciembre pasado, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) explicaba que entre las conclusiones a las que habían llegado estaba el que los actos ejecutados por Glas como funcionario público fueron “principales para la consumación del delito investigado”.

Eduardo Franco, parte de su defensa, dice que hasta hoy no se ha demostrado nada contra Glas y que lo que sí ha existido es una persecución política.

El conjuez ponente de este tribunal, Édgar Flores, resaltaba y ordenaba en su resolución por asociación ilícita que “por la naturaleza del delito y habiéndose verificado la presunta perpetración”, Fiscalía debía investigar delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo.

Harrison Salcedo, abogado del hombre fuerte de los sectores estratégicos del correato, confirmó que en el caso Odebrecht contra su cliente solo existe la investigación por cohecho. Asegura que no inició con la orden del tribunal, sino que fue abierta en octubre del 2017 por el fiscal general Carlos Baca, de quien dice se “extralimitó” al ordenarlo.

Diario EL UNIVERSO solicitó cifras a la Fiscalía sobre los delitos en los que era investigado Glas y se desprendían del tema Odebrecht, pero no hubo respuesta. En el sistema de denuncias de la Fiscalía únicamente se ubicó dos en las que el exvicepresidente era ubicado como víctima.

Para Salcedo, el que haya pasado casi un año y no se hayan formulado cargos por cohecho quiere decir que no hay elementos en lo absoluto ni para este delito y peor para adelantar otro proceso adicional.

En el caso de cohecho lo que se investigaría sería la supuesta línea directa que tenía Ricardo Rivera, tío de Glas y sentenciado por asociación ilícita a seis años, con la Vicepresidencia. Salcedo cree que lo que se pretende es hacer ver a su cliente como el beneficiario de negociaciones y dineros no justificados de Rivera.

“Lentitud” y “falta de iniciativa” para mover la investigación por parte de Fiscalía encuentra en el caso César Montúfar, acusador de Glas por asociación ilícita. El 6 de septiembre dará su versión en la causa por cohecho y el 21 de septiembre reconocerá su firma en la denuncia contra Glas por delincuencia organizada.

Creo que un poco de mesura y de practicidad jurídica ha hecho que cualquier intención de carácter político en ese sentido se vea corchado”.

Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glas

Según Montúfar, por cohecho hay las pruebas suficientes para instruir el caso. Para él están también detenidos los procesos de investigación en otros casos debido a que Fiscalía está desbordada por la cantidad de procesos que debe atender. Pero no lo justifica.

Junto a ello, al exasambleísta lo que le preocupa son las declaratorias de inocencia que se han dado en un caso por lavado de activos relacionados con Odebrecht contra dos personas que ya fueron sentenciadas por asociación ilícita junto a Glas. Se refiere a Ramiro Carrillo y Gustavo Massuh. Se suma a la sentencia de inocencia que recibió hace dos semanas José Terán por lavado de activos en otro caso Odebrecht.

“Esta podría ser la antesala de que en todos los demás procesos en los que se debe investigar a Glas se cree el precedente de que no se aceptaría la prueba que fue actuada en el juicio por asociación ilícita y se declare la inocencia”, apuntó.

Salcedo dice que su cliente ha participado en la investigación. “En patrimonios lo han sometido a peritajes y arroja el mismo resultado: No hay un solo centavo que no esté justificado y no es mayormente grande el patrimonio. En combinado no habrá más de unos $ 220.000, de lo que me viene a la memoria, entre bienes, prendas y deudas”.

En la investigación por cohecho la Fiscalía ha pedido la versión a exministros de sectores estratégicos, a miembros del directorio cuando estaba en esa área Glas, investigado de forma previa en casos como Caminosca, Singue, Armadillo. (I)