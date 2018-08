Juan Pablo Albán: No me opongo a que se exija a la Fiscalía proceder frente a informes con indicios de responsabilidad penal

Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJ), se volvió a referir este lunes a la supuesta injerencia en el sistema judicial por parte de Aquiles Rigaíl, presidente subrogante del organismo, quien envío comunicados con pedidos de información a un fiscal del Guayas y a un juez de Pichincha.

Rigaíl dijo que solo buscaba información sobre varias denuncias archivadas contra el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala; y una sentencia contra Miguel Palacios, contrademandado por el entonces presidente Rafael Correa. Argumentó que lo hizo con las facultades que le dan al CJ la Constitución y el Código de la Función Judicial para "vigilar y controlar ciertas cuestiones".

Pero Albán aseguró que ese no era el procedimiento adecuado para pedir información. "Efectivamente, si es que se han archivado irregularmente informes de la Contraloría, debería -por lo menos- darse una explicación pública a los ciudadanos, pero el mecanismo legal para requerir esta explicación pública no es el envío de una carta del presidente del Consejo de la Judicatura", indicó a Ecuavisa.

El vocal dijo que en todo caso, la propia Contraloría podría -si considera que debe insistir en la determinación de responsbilidad penal- presentar una denuncia, más allá de haber enviado su informe.

"No me opongo a que se exija a la Fiscalía que proceda frente a los informes con indicios de responsabilidad penal, a lo que me opongo es a que enviemos cartas, o que hagamos llamadas, o que dictemos resoluciones que no corresponden y que comprometen la independencia de los operadores de justicia", puntualizó.

Pedido a la Fiscalía

Por otra parte Martha Roldós, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, indicó en Twitter que desde enero esta comisión le está pidiendo información a la Fiscalía del Guayas, sobre los 37 exámenes con indicios de responsabilidad penal realizados por Contraloría a la Prefectura del Guayas.

"(...) Siguen dándose las vueltas y no la dan (...) Los casos archivados por la Fiscalía deberían ser públicos. Es el colmo que uno los tenga que pedir como algo especial", protestó en varios tuits la exasambleísta.

Ese mismo día el Fiscal del Guayas dilató una vez más entregar a la Comisión Nacional Anticorrupción del Guayas información sobre el archivo de 37 informes de la Contraloría con Indicios de Responsabilidad Penal a la gestión del Prefecto Jimmy Jairala. https://t.co/FcW7AcdXXK — Martha Roldós (@martharoldos) 10 de agosto de 2018