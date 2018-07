Rosalía Arteaga visitó el Palacio de Carondelet para apreciar su retrato presidencial

La expresidenta del Ecuador Rosalía Arteaga Serrano acudió este martes junto a sus familiares al Salón Amarillo del Palacio de Carondelet en Quito, para apreciar el retrato de ella con la banda presidencial que recientemente colocó el Gobierno Nacional.

"(Siento) una emoción muy grande, por saber que (la colocación del cuadro) es algo justo y también porque es una reivindicación para las mujeres ecuatorianas...", dijo Arteaga muy emocionada al canal Ecuador TV.

La expresidenta indicó que la guayaquileña Graciela Mayorga junto a un grupo de mujeres le hicieron la petición al presidente Lenín Moreno el año pasado, para que el retrato sea colocado en el Salón Amarillo. Agregó que se enteró por un amigo de que la obra elaborada por el pintor quiteño Alfonso Endara ya estaba colocada en el Salón Amarillo.

"Estoy muy agradecida con los comentarios (de respaldo), con la solidaridad de hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres que me dicen: 'por fin, Rosalía, se hizo justicia'", aseguró la exmandataria, quien detalló que debido a sus actividades académicas no estaba al tanto de la colocación del cuadro.

Tras la caída de Abdalá Bucaram Ortiz, quien gobernó el país por seis meses, la entonces vicepresidenta Arteaga asumió la Presidencia de la República el 6 de febrero de 1997, de acuerdo a lo que establecía el orden de sucesión. Sin embargo el 11 de febrero el Congreso nombró presidente interino a Fabián Alarcón.

La exmandataria recordó que tras la caída de Bucaram, llegaron a los exteriores del palacio simpatizantes de ella para expresarle su respaldo. Aseguró que tiene fotos, no así videos, del acontecimiento y que desconoce qué hubiera pasado si esto se desarrollaba en la actualidad, con el auge de las redes sociales. "A lo mejor eso hubiera sido viral en las redes sociales. No sé que habría pasado si esto ocurría en esta época, a lo mejor la gente se concentraba y no dejaban que me roben la Presidencia de la República", dijo.

El corto periodo presidencial de Arteaga -abogada, periodista y escritora, quien en la actualidad está alejada del ámbito político-, fue reconocido durante el mandato de Lucio Gutiérrez. (I)