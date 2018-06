Donald Trump: inmigrantes ilegales deben ser deportados "sin jueces ni casos en tribunales"

Washington -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que las personas que entran a Estados Unidos en forma ilegal deberían ser enviadas inmediatamente hacia su lugar de origen sin ningún proceso judicial, equiparándolas a invasores que intentan "entrar por la fuerza" al país.

Su propuesta desató las críticas de analistas legales y abogados de derechos de inmigrantes que dijeron que violaría el debido proceso establecido en la Constitución de Estados Unidos, que se aplica tanto a ciudadanos como no ciudadanos.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de junio de 2018