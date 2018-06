Informe de caso Gabela estuvo en las manos de diez ministros

Quito -

Diez ministros que integraron un Comité Interinstitucional conocieron en dos momentos distintos las conclusiones de la investigación de Roberto Meza Niella, perito contratado para determinar “científicamente” las causas del asesinato del general de la Fuerza Aérea Jorge Gabela en el 2010.

El comité estaba integrado por los ministerios de Justicia, del Interior, de Defensa, Coordinador de Seguridad, y la Secretaría de Transparencia.

La primera ocasión en que sus titulares conocieron qué relataba el informe pericial fue en noviembre del 2013. Estaban Lenin Lara, de Justicia; José Serrano, Interior; María Fernanda Espinosa, Defensa; Homero Arellano, en Seguridad, y Cristian Castillo, por la Secretaría de Transparencia.

La segunda vez se dio entre febrero y junio del 2015, cuando se hicieron públicos los resultados del informe, anunciando que la muerte de Gabela fue por la delincuencia común. El comité lo lideraba, Ledy Zúñiga, ministra de Justicia; César Navas, Seguridad; Fernando Cueva, Defensa; Serrano, Interior, y Ernesto Valle, delegado de Vinicio Alvarado, que era secretario de la Administración, y Pedro Solines, que asumió la Secretaría en mayo del 2015.

El 3 de febrero de 2015, Zúñiga leyó las conclusiones del informe. Aclaró que lo que leía era lo hecho por el perito. El 25 de junio tuiteó que había entregado el informe del Comité al exjefe de Estado Rafael Correa, y este dijo el 27 de junio que lo entregaría a la familia Gabela.

El Comité Interinstitucional se creó el 3 de octubre de 2012 para indagar el crimen de Gabela ante reclamos de la viuda del oficial, Patricia Ochoa, quien presume que el asesinato fue porque su esposo denunció anomalías en la compra de helicópteros Dhruv en el 2008.

El perito argentino elaboró un informe que contenía tres productos, que se entregó el 8 de julio de 2013. Cinco años después, el caso se reabre en la Fiscalía General para investigar la presunta desaparición de un ‘tercer producto’ que contendría “nombres y pruebas” de los autores intelectuales, según confirmó Meza el 19 de junio.

Ese día dio su versión en la Fiscalía. Detalló que entregó los tres productos al exministro de Justicia Lenin Lara, el 8 de julio de 2013. Según Meza, ese documento fue conocido por el comité, pues incluso le hicieron observaciones. Había estado esperando una reunión con Correa para explicarle lo que halló, pero esta “nunca” se dio.

Lo corroboró Lara, actual alcalde de Esmeraldas: “Los pasos se cumplieron. Luego de la recepción del tercer producto, hubo un análisis del comité de ministros en noviembre, pocos días antes de que dejara de ser ministro. No se aprobó porque hubo algunas observaciones, que es parte de lo que se discutía, y luego yo salí del ministerio y regresé a Esmeraldas”.

El contrato para hacer esta investigación se inició con Johanna Pesántez, como ministra de Justicia en el 2012.

Desde el inicio de la contratación se aclaró que se continuaría con la tercera fase, “solo en el caso que en la segunda fase se haya determinado que el crimen no responde a un delito común”. De no ser así, se cancelará el 70%. Un examen de la Contraloría al contrato concluyó que se pagaron los $78.000, $ 23.400 por el tercer producto. Pero no hay “evidencia” de ese expediente. El primer producto era el plan de trabajo; el segundo, un informe motivado sobre el móvil del crimen. Meza confirmó que la pericia pasó a la tercera fase, porque se concretó que la muerte de Gabela se debía a su oposición a los Dhruv.

Este documento estaría desaparecido de los archivos gubernamentales, y el perito asegura que no guardó una copia, pues el Ministerio de Justicia le había solicitado cada uno de los documentos que investigó. Tampoco revela hechos o nombres, pues firmó una cláusula de confidencialidad. Toda la información será de propiedad exclusiva del ministerio. (I)