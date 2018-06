La asambleísta Viviana Bonilla tilda de ‘dictadura’ al régimen de Nicolás Maduro

La asambleísta nacional Viviana Bonilla, exintegrante de Alianza PAIS, recordó este miércoles en redes sociales el Día Mundial de los Refugiados, instaurado por la ONU en 2001, al tiempo que criticó al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Las ideologías nunca deben estar por sobre el ser humano. La crisis humanitaria, social y económica que vive Venezuela a cargo de la dictadura que la gobierna es tan evidente como innegable. Con 2 millones de hermanos venezolanos desplazados, el mundo recuerda el #DíaDelRefugiado", indicó la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.

El número de venezolanos que llegó a Ecuador se ha ido incrementando de manera progresiva desde el 2013, y en el 2016 ascendió a 102.369, según la subsecretaría de Migración.

En el 2017 salieron de Ecuador 226.867 venezolanos contra la cifra de 78.696 del 2016.

Ante comentatios contratios en redes sociales, Bonilla agregó que crisis humanitaria existe en varios países y que "Venezuela no es la excepción. Dejen de pensar que ser de izquierda es aplaudir al nefasto gobierno de Maduro".

Se estima que unos 2 millones de venezolanos han abandonado ese país en los últimos dos años debido a la aguda crisis económica, política y social que golpea a Venezuela.

Las expresiones de Bonilla, muy cercana a Rafael Correa, difieren con los comentarios que el exmandatario emitió en abril pasado durante una visita a Cuba, cuando rechazó la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela.

"¿De qué crisis humanitaria me están hablando? Hay problemas económicos, escasez, pero eso no lo podemos llamar crisis humanitaria", aseguró Correa. "Hay países de la región con problemas mucho más graves: violencia, desaparición de periodistas, y no se habla absolutamente nada", agregó.

Las declaraciones de Correa se dieron luego de que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró que el "éxodo involuntario" venezolano como una "crisis humanitaria de proporciones nunca vistas antes en las Américas". Además, varios países de la región pidieron a Maduro que reconozca la existencia de una crisis humanitaria en su país y permita la apertura de un corredor de ayuda.

Defensa al expresidente Correa

Pese al criterio contrario sobre la crisis que se vive en Venezuela, la asambleísta defendió -también en redes sociales- al exmandatario, quien el lunes pasado fue vinculado judicialmente vinculado al caso Balda.

"Es evidente la persecución política que se realiza a @MashiRafael a través de la "justicia". Todos apuntan a inclinar la balanza contra el expresidente; sin embargo, no se vincula a ningún otro funcionario hoy simpatizante del Gobierno", protestó la legisladora en Twitter. (I)