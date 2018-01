Campaña por el referéndum se cierra mañana a la medianoche

Proselitismo por el Sí se acentúa en varias ciudades

El apoyo por el Sí en la consulta popular y referéndum está presente en las caminatas puerta a puerta o inauguraciones y actos oficiales.

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña participó ayer del cierre de campaña por el Sí en Manabí. Parte de su agenda contempló la inauguración de la unidad educativa Siglo XXI Olga Patricio Acebo, además participó de un almuerzo popular con dirigentes de organizaciones sociales y realizó antes una campaña puerta a puerta sobre la consulta.

En Quito, un hombre con una careta del expresidente Rafael Correa, disfrazado de un traje a rayas y encerrado en una celda, fue entregado simbólicamente en la cárcel 4 de Quito, para advertir lo que pasará con los servidores corruptos de ganar el Sí en la consulta.

Geovanni Atarihuana y Natasha Rojas, de Unidad Popular, junto con varios militantes recorrieron la avenida La Prensa acompañando a una camioneta que llevaba al hombre encerrado en el balde y gritaban “cárcel para Rafael”.

En Guayaquil, el expresidente Abdalá Bucaram y Abdalá Dalo Bucaram, líderes de Fuerza Ecuador, organizaron en la tarde una caravana por el Sí por el Guasmo sur y norte.

El recorrido del cierre de campaña se inició en la iglesia Stella Maris.

En tanto, Guillermo Lasso, líder de CREO, llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, para promover el voto por el Sí. Antes de la concentración con sus simpatizantes, en rueda de prensa resaltó temas como la corrupción y su postura de oposición, además de otros de la consulta popular.

Dijo que a partir del 5 de febrero el primer mandatario deberá demostrar si tiene capacidad de acción. “Si no, pues estaremos nosotros vigilantes como movimiento, este sí creo, es CREO, el movimiento CREO que sigue siendo de oposición”, indicó Lasso.

El movimiento Democracia Sí, de Gustavo Larrea, realizó en Riobamba una caravana motorizada y una caminata por el Sí. Mientras, el prefecto Jimmy Jairala hizo campaña por esta opción. Por la tarde recorrió la cooperativa San Francisco de Pascuales. En Playas, militantes de Centro Democrático también realizaron una caravana para promover el Sí en las siete preguntas. (I)

Activismo por el No se concentra en la pregunta 3

La campaña en las calles por el No a las siete preguntas de la consulta popular y referéndum sigue liderada por el expresidente Rafael Correa, a través del Foro Permanente de la Mujer Ecuatoriana, y entre el lunes y ayer estuvo activo en entrevistas en varios medios de comunicación radiales, y recorrió barrios de Quito como San Antonio de Pichincha.

Ayer, durante una entrevista en la radio de la Asamblea Nacional, Correa dijo que el actual presidente Lenín Moreno quiere “llevarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y hacer caída y limpia”.

Contó que es posible que reciban los resultados del plebiscito de este 4 de febrero en Guayaquil, y retornaría a Bélgica, a donde se mudó con su familia al dejar el mandato, el próximo 6 de febrero.

Con ello estaría descartado que vaya a dar su voto por el No a las preguntas, pues está empadronado en ese país europeo. “Yo viajo el 6 de febrero, me inscribí en Bruselas porque no pensaba venir”, explicó el político, pero cuando conoció el contenido “cantinflesco” de la consulta decidió volver.

También el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, está dando entrevistas en medios de comunicación promocionando el No a la pregunta tres, que reestructura este organismo.

Ayer, en un diálogo en un medio gubernamental, señaló: “El 5 de febrero ganando el No renunciaré a mi cargo, pero al ganar el Sí esperaré a ver qué autoridad me notifica mi destitución para seguir los procesos correspondientes”.

En tanto que la Red de Actores y Organizaciones Sociales (Redsol) que apoyó a Lenín Moreno en su candidatura a la Presidencia en el proceso electoral del año pasado, están dando talleres informativos sobre los efectos de la consulta.

Su dirigente, Raúl Jiménez, aclaró que no respaldan a ninguno de los dos políticos, pero cree que hubo un giro radical en la política de Moreno.

Jiménez afirmó: “A Rafael Correa se le acusa de haber concentrado poderes, y Moreno va a hacer lo mismo. Dice que está luchando contra la corrupción, pero no ha presentado ninguna denuncia; mucha de la gente que está gobernando con Moreno era de Correa, por eso decimos No”. (I)