Ramiro Rivadeneira: En democracia no se hace un borra y va de nuevo

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, cree que la consulta popular solo fraccionará la independencia de las funciones con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. No le preocupa que lo evalúen.

¿Qué es lo que preocupa de la consulta?

No están las reglas del juego claras. La ciudadanía no puede llegar a conocer bajo qué parámetros se va a desarrollar el trabajo del Consejo de Transición. Se está dando un cheque en blanco al Gobierno para hacer de la manera que considere en su momento, porque ha obtenido el Sí. Por ejemplo, qué se va a evaluar. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo acompañó el caso Arce frente a las Fuerzas Armadas? ¿Si me pronuncié sobre la pregunta 3?

¿Cree que se está promoviendo una crisis institucional para elegir a nuevas autoridades con las que pueda gobernar el actual régimen?

Cuando uno lee los anexos de la consulta, lo que se está proponiendo en la pregunta tres es que llegue a existir una toma política de todas las instituciones para los siguientes años, sin que esto responda a la normativa constitucional y legal. La forma en que se está haciendo es inconstitucional.

La propuesta de reestructurar el CPC surgió cuando se conoció que el excontralor Carlos Pólit estaba involucrado en corrupción. ¿No cree que sí se requiere un cambio?

En un país democrático cuando una autoridad falta a sus competencias, se les sigue un juicio político o se los juzga en la justicia, no se hace un borra y va de nuevo, porque dejamos el precedente de que cualquier autoridad que haya cometido un acto de corrupción le dé pie al Gobierno de proponer un empecemos de nuevo. Eso no debe ocurrir, porque demuestra la debilidad de las instituciones. Si se cuestiona la concentración del poder del anterior Gobierno, no podemos superarlo con más concentración del poder.

¿Esta consulta responde a la coyuntura? ¿No habrá un cambio estructural?

Tiene un origen político que está haciendo que se tomen posiciones políticas, sin considerar que la consulta va a tener repercusiones jurídicas en el futuro.

En estas circunstancias, lo que me preocupa (de la consulta), no es la evaluación, sino que políticamente se dé un paso fraccionando a la independencia de funciones.

Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo

