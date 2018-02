Bendito Chef, delicias con sabor propio

Bendito Chef, un restaurante que nace en el corazón de la ciudadela Guayas Sur, pequeño pero muy acogedor, de esos lugares en los que, aunque has terminado de comer, place quedarse a conversar con un grupo de amigos, con la pareja.

Pero no es su decoración elegante y rústica lo que convence, sino su comida: tapas, sánduches y tapas de autor, todo, desde las salsas y aderezos hasta las carnes y embutidos preparados por su propietario, Renato González, un joven emprendedor guayaquileño que empezó desde cero.

Luego de estudiar en la Academia Culinaria del Pacífico se inició como microempresario.

“Desde muy pequeño me gustó la cocina y quería tener un local..., pero no tenía cómo invertir y decidí sacar un producto más pequeño... Comencé a vender salsas (preparadas por él) en algunos markets, aún las vendo, se llaman ‘Hecho en casa’, pero es el medio por el que me hice conocer... Después de un año de haber lanzado las conservas se dio la oportunidad de abrir mi local”, relató.

Lo inauguró el 3 de agosto del año pasado. “El local se especializa en sánduches, tapas y hamburguesas de autor, o sea son creaciones mías, son sabores en los que he mezclado lo tradicional con lo gourmet... No tienen la típica salsa de tomate, ni mayonesa, ni nada de eso... son sabores que no se encuentran en otro lugar”, contó. Dijo que en el sur, en Primer Callejón entre Ernesto Albán y Pedro Boloña, donde está su local, no había este tipo de propuesta.

“Hay más comida tipo carretilla, no tipo gourmet, que era mi apuesta, y me arriesgué, el producto tiene buena acogida”. (F)

Bendita Tentación

Ingredientes

125 g de carne molida

Alioli de blue cheese

Salsa bbq de la casa

Tocino ahumado

Queso semimaduro

1 huevo

Pan

Preparación

Pon a freír la carne, el tocino y el huevo. Parte el pan de hamburguesas y cuando las carnes estén listas colócalas en el pan y agrega el resto de salsas y aderezos de los ingredientes.

Holly Chicken

Ingredientes

100 g de pollo

Chimichurri de la casa

Salsa huancaína del chef

Portobellos al ajillo

Queso semimaduro (para gratinar)

Pan para sánduche

Preparación

Sofríe el pollo, también puedes prepararlo a la parrilla o en plancha y córtalo en trocitos o láminas. Colócalo en el pan cortado y agrega los demás ingredientes.