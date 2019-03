Dos entidades de control analizarían la 'lentitud' de transmisión de resultados electorales

Quito -

Hasta la Fiscalía podrían llegar las aparentes fallas con las que se transmitían los resultados de las elecciones del pasado 24 de marzo en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ese día hubo lentitud para conocer los resultados de las elecciones pues la página web no se abría o se demoraba en cargar la información, hecho que fue superado con el paso de las horas.

La presidenta del organismo, Diana Atamaint, dijo que ha pedido los informes del sistema informático al departamento de tecnología y que la Comisión Técnica para la Transparencia está preparando un informe técnico, y una vez que se los conozcan, se procederá a pedir a Contraloría a que haga una auditoría urgente especial y no descartó que haya una auditoría internacional sobre el sistema informático ni que se lo ponga en conocimiento de la Fiscalía, dependiendo del resultado de esos informes.

Sin entrar en detalles, el consejero electoral José Cabrera dijo: "Tenemos listos los indicios por donde fue y es una situación bastante grave, que van a tener que responder los implicados (...) Se ha investigado y hay serios indicios de que no se cumplió, vamos a decir, lo que estaba contratado".

Acotó que tanto los términos de referencia como el mismo contrato son públicos y están hechos de forma correcta.

Para la próxima semana se conocería el tema dijo Cabrera una vez que se entreguen los informes.

"Desde el 2009 se acordarán ustedes que bajaban los votos en vez de subir y luego volvían a subir, se les premiaba de director de sistemas, se le llevó a la presidencia de la República hasta el último día del señor (Rafael) Correa y ahora está de asesor...", mencionó sin precisar nombres.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo estar convencido de que el sistema informático procesó lo que se generaba en las Juntas Receptoras del Voto, pero el problema se generó en el ofrecimiento del CNE de que la transmisión de esos resultados iban a estar disponibles en línea y en forma inmediata.

"A mí lo que me está preocupando es el hecho de afirmaciones en relación a que han existido interferencias y que están determinadas las responsabilidades (...) Poner en tela de duda respecto a la idoneidad de los funcionarios me parece que no es lo correcto...", afirmó.

Pita garantizó la idoneidad de sus colaboradores. Le pidió disculpas a Cabrera -dijo- por malas interpretaciones hechas en una entrevista de parte de un periodista.

Cabrera agregó que el sistema de escrutinio siguió transmitiendo normalmente, pero sí hubo un problema en la página web.

Al preguntarle a Cabrera si la responsabilidad es de la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), respondió que no iba a "echar lodo a ninguna institución ni a ninguna persona mientras no tengamos toda la documentación...".

La CNT firmó tres contratos con el CNE en el marco de las elecciones del pasado domingo: enlaces de datos e Internet, servicio IVR y Data Center alterno.

Estas declaraciones las hicieron tras la sesión donde se iba a conocer los resultados de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana pero la misma fue suspendida. (I)