Jorge Yunda: ‘No dejaré de ser Loro Homero, habrá posibilidad de reírnos’

Quito -

Jorge Homero Yunda Machado es “Loro Homero”, Así lo llamaba su abuela y con su carrera como locutor se convirtió en el gancho para conectarse con sus oyentes y electores. Ahora, aspira a que esa conexión se extienda durante su administración como alcalde de Quito.

¿A qué atribuye usted su triunfo cuando en las encuestas no aparecía y enfrentó a los partidos tradicionales?

Las encuestadoras son las grandes perdedoras, ninguna daba información de que tenía posibilidades; hay que trabajar en su regulación y evitar manipulaciones.

¿Insisto, por qué cree que ganó la Alcaldía?

Parte de mi éxito es no haber hecho una campaña ofensiva, de insultos; no empapelamos a la ciudad con toneladas de propaganda, no hicimos caravanas, no contratamos troll center para meternos en la vida personal de los contrincantes.

¿Usted cómo se define, correísta o morenista?

Me defino como una persona hincha del club deportivo El Nacional, porque no tengo ídolos, ni jefes. Nunca he sido afiliado a partido político alguno.

¿Cuál cree que es lo más urgente para la ciudad?

Estamos dialogando con las autoridades para brindar al quiteño una ciudad segura y limpia, y convertirla en la ciudad líder y recuperar a la ciudad en el sentido político, inclusive.

¿Cómo recuperarla políticamente?

Manteniendo un liderazgo que se ha perdido, ese liderazgo de poder cruzar la Plaza Grande y decirle al presidente que también Quito existe y que podemos solucionar juntos los problemas de la capital.

¿Usted se reuniría con el presidente Lenín Moreno?

Con el señor presidente y con todas las autoridades del país para decirles que Quito necesita de todos.

¿Cómo erradicar la imagen de que usted ha obtenido frecuencias sin transparencia?

Diciendo la verdad al pueblo quiteño, que por participar en política hemos sido blanco de críticas, hemos hecho los descargos, y seguiremos prestos a dar información de nuestra actividad privada.

¿Seguirá en su programa de radio?

Esa es la parte triste de ejercer este cargo público, voy a dejar la actividad de 35 años, tengo que dedicarme 100% a la Alcaldía.

¿Cambiará la imagen de Loro Homero para ir a la Alcaldía?

El humor, la sal quiteña que es identidad de esta ciudad nunca hay que perderla, yo nunca dejaré de ser el Loro Homero. Tendremos la posibilidad de reírnos.

¿No le molestan los memes?

Los celebro, me río de mí mismo, les doy retuit; aunque a veces hay una mala intención de denigrar a la persona por su origen, su etnia; pero eso tenemos que tomarlo desde el humor, no me afecta y nunca me afectará, somos orgullosos de donde venimos.

¿Con qué presupuesto cuenta para sus proyectos?

Esa es una barrera y el Municipio está endeudado, pero es una excelente oportunidad para invitar al sector privado y extranjero a invertir. (I)