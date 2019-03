Varias lecturas sobre cifras electorales del correísmo

Una “repotenciación” del correísmo es la lectura de analistas políticos frente a las actuales cifras de las elecciones seccionales que se realizaron el pasado domingo.

El bastión del expresidente Rafael Correa, ahora bajo la bandera del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) se mantiene, no en mayoría, pero sí liderando algunas dignidades, opinan los expertos.

Por ejemplo, en las prefecturas de Pichincha y Manabí lideran las votaciones Paola Pabón y Leonardo Orlando, respectivamente, con más del 95% de actas escrutadas hasta ayer.

Así también van al frente para concejalías urbanas en las circunscripciones de Quito: norte, sur y centro; y en las concejalías urbanas de Manta.

El analista político Francisco Palomeque considera que el no haber demostrado pruebas de casos de corrupción en contra de Correa lo favoreció: “Por eso en la provincia de Pichincha causa sorpresa. (Faltó) demostrar la culpabilidad (...) Yo no diría que es un regreso, pero sí una repotenciación del grupo clientelar que tiene Correa, un grupo muy homogéneo, una clientela muy fiel, y esa no va a desaparecer hasta que aparezca una persona nueva”, dice.

En cambio, el analista León Roldós cree que los datos preliminares se deben a la organización. “El correísmo demostró tener capacidad de organización, tuvo publicidad mediante medios alternativos. (Además), no olvidemos que el Ecuador siempre ha dado un voto pésame, de solidaridad, con quien en algún momento dejó el poder o estima que es perseguido”, comenta.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional Electoral, el movimiento político está entre los primeros cinco lugares de ciertas dignidades. Por ejemplo: Prefectura de Los Ríos, Alcaldías de Montecristi y Paján (Manabí); Sígsig (Azuay), Cotacachi (Imbabura).

El analista Juan Paz y Miño considera interesante que la candidata Luisa Maldonado haya superado a quienes calificó como “potenciales triunfantes” a la Alcaldía de Quito: Paco Moncayo y César Montúfar. “A nivel país parece que el correísmo está vivo y goza de buena salud”, comenta.

Desde Bélgica, Correa se refirió en Twitter al segundo lugar de Maldonado con el 99.87% de actas escrutadas y puso en duda dichos resultados.

Aunque, al momento, son pocas dignidades las que lidera FCS, para Correa los resultados han "un ejemplo de política de altura". (I)