Jaime Nebot: La prosperidad no tiene que esperar hasta 2021

Acompañar a los candidatos para la alcaldía de Guayaquil y la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero (PSC-MG); y sufragar, fueron las actividades que ocuparon la mañana del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

A las 10:15 llegó hasta la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para acompañar a Cynthia Viteri. Nebot llegó rodeado de varios candidatos por el PSC-MG a concejales como Andrés Guschmer, Mayra Montaño, Úrsula Strenge, la candidata a la viceprefectura, Susana González, el director de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, entre otros.

Nebot indicó que existía confianza en un triunfo del partido a nivel nacional y que esperaba que el proceso electoral se lleve y culmine con normalidad, aunque mencionó que aún no tenía información sobre tendencias. "Guayaquil va a botar bien y va a seguir botando bien", dijo de todas maneras.

Una hora después, en medio de saludos y pedidos de varios ciudadanos que estaban sufragado que al verlo decían: 'Nebot presidente 2021', 'Ya llegó el futuro presidente' , llegó al colegio Francisco de Orellana, en el sur de la ciudad, para votar en la mesa 242.

Hasta ahí lo acompañaron Viteri, Carlos Luis Morales, candidato a la Prefectura del Guayas y los aspirantes a concejales.

A Nebot no le tomó más de 3 minutos en sufragar en una pequeña aula y reiteró que confiaba en los resultados a favor de sus candidatos, y resalto el fuerte y eficaz control electoral que tiene su partido, aunque indicó que "siempre hay que cuidar los votos". Manifestó que la sociedad guayaquileña ya sabe que con el voto "si se equivoca se perjudica y si acierta se beneficia".

Al ser consultado sobre si será candidato a la presidencia para el 2021, tras tantos pedidos de la gente durante su recorrido por los dos recintos electorales, el burgomaestre señaló que se puede trabajar desde los municipio por el bienstar el país.

La prosperidad de los ecuatorianos, no de los guayaquileños, esta atrasada, la prosperidad está en deuda con el país, de tal manera que la prosperidad no tiene que esperar al 2021, la prosperidad tiene que empezar para quien no la tiene hay, hay unas cuantas ciudades que tienen la suerte de tenerla y caminar en ese sendero", Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil.