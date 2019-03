Inició en Ecuador jornada de elecciones seccionales y conformación del CPCCS

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) dieron inicio este domingo en Quito a la jornada electoral en la que los ecuatorianos escogerán alcaldes, concejales, prefectos, vocales y Juntas parroquiales, y por primera vez, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En la sede del CNE, su titular Diana Atamaint presidió la ceremonia de inauguración de la jornada electoral, que se extenderá a nivel nacional hasta las 17:00 locales.

En otros países, como España, los ecuatorianos votaron según los diferentes horarios locales. Sin embargo, esos resultados no se divulgarán hasta las 17:00 de Ecuador.

Son 13'261.994 de ecuatorianos que eligen 221 alcaldes, 1.307 concejales, 23 prefectos, 4.094 vocales de Juntas Parroquiales y 7 vocales del CPCCS.

El sufragio es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 65 años. Además, personas mayores de 18 años de edad, privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

De acuerdo con el del Código de la Democracia, la multa por no votar es del 10 % del salario básico (394 dólares para el 2019), es decir $ 39.40. Para quienes no actúen como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), la multa equivale al 15 %, es decir $ 59,10, pero si la persona no realizó ambas cosas tiene doble multa el 10 % del primer caso y el 15 %, lo que suma un total de 98,50 dólares.

En esta ocasión, los votantes recibirán seis papeletas: alcaldes, concejales, prefectos, y tres para los vocales del CPCCS (mujeres, hombres y nacionalidades). Se añade una en las parroquias para concejales rurales. En Girón (Azuay), habrá una octava papeleta, por la consulta popular sobre minería.

En el caso de los vocales del CPCCS, se podrá elegir hasta tres mujeres, hasta tres hombres y solo uno por nacionalidades. En caso de escoger más candidatos, se anulará la papeleta y se entenderá como un voto nulo cada papeleta .

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha pronosticado Sol hasta el mediodía y probables lluvias por la tarde, por lo que se aconseja votar en horas de la mañana. Si lo hace después, llevar paraguas. (I)