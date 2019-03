A Elizabeth Cabezas no le preocupa la denuncia en su contra en la Asamblea

Quito -

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (AP), afirmó este lunes que no se aferra al cargo y que si se inicia una investigación en el legislativo sobre su participación en un audio filtrado, no solo “que se haría a un lado del CAL, sino de la Asamblea”.

Cabezas fue denunciada el lunes ante la Fiscalía por el asambleísta Ronny Aleaga (antes de AP), por supuesto tráfico de influencias, tras viralizarse en redes sociales un audio sobre una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo, para bloquear los votos a favor de la resolución planteada por Aleaga para abrir el debate sobre la supuesta creación de empresas en paraísos fiscales que involucrarían al presidente Lenín Moreno, y su familia.

Cabezas reveló que desde el viernes pidió que se investigue internamente para determinar si los asambleístas son víctimas de espionaje permanente; porque cualquier cosa que se haga en la Asamblea “quiere ser utilizado como motivo de desestabilización, de generar el caos y dudas”, anotó.

Aseguró que hay grupos políticos claramente identificados que quieren sembrar desestabilización en el país y llaman a la muerte cruzada.

La denuncia de Aleaga se ventilará en el ámbito legal y Cabezas reiteró que no le preocupa, pero que sí lamenta y se disculpó por las expresiones señaladas en el audio filtrado, y que hayan ofendido a personas a quienes considera, respeta y estima.

Reconoció que sus expresiones no fueron las adecuadas, pero aclaró que fueron dadas en un contexto privado y no público, y reveló que pidió a la ministra Romo que envíe un estudio a la Unidad de Inteligencia de la Policía, para que se realice un análisis integral de la Asamblea, porque “el primer poder del Estado no puede estar sujeto a vulnerabilidad”.

Que la conversación no tenía intención de ocultar sobre investigaciones contra Moreno; sino que fue una llamada de coordinación necesaria para articular un tema en votación, y que no tiene una base legal ni constitucional.

Los bloques CREO, SUMA, AP-aliados e independientes pidieron a Cabezas una explicación por sus expresiones.

Llamar por teléfono no es un delito, pero sí es un delito presionar a los asambleístas para que cambien su votación para bloquear la investigación contra Lenín Moreno”. Ronny Aleaga,asambleísta RC

