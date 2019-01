José Cabrera: Están en análisis las reformas para el registro de grupos políticos

Quito -

José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, reconoce que las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) serán “complicadas” por el alto número de candidatos y el escrutinio de votos que deberán hacer las Juntas Receptoras del Voto, pero su aspiración es hacer un proceso “transparente”.

¿Cuál es el reto en estas elecciones seccionales? Hay muchos candidatos y un presupuesto austero.

Dar transparencia a un proceso electoral que es complicado. Vamos a dar la información a la ciudadanía y demostrar que sí es posible efectuar un proceso transparente para que esté tranquila de que las autoridades serán las que ellos eligieron.

Ustedes llegaron al CNE auspiciados por un partido o movimiento político. ¿Cuál es el camino para transformar al CNE en un órgano técnico?

Es cuestión de ética. Somos auspiciados por organizaciones políticas, pero la diversidad permite que no haya una orden fija, y podamos debatir. Además podemos cuidarnos los unos a los otros.

El consejero Luis Verdesoto criticó al inicio la existencia de una mayoría.

Todo depende de cuando está o no en la mayoría. Cuando está en la mayoría es bueno, y cuando está en la minoría es malo... Yo quiero trabajar por los procesos electorales, no vengo a buscar un trampolín político en el CNE, o hacerme millonario... Yo era de los que estaba en las calles reclamando por transparencia. Quiero cambiar el CNE y no solo criticar desde fuera. Ahora no podemos hacer mayores cambios porque estamos en medio de un proceso electoral. Para el 2021 esperemos hacerlos.

¿Cuáles?

Seguiré con la revisión del padrón, porque esto no ha terminado. Hay que mejorar tecnología, hacer una reingeniería de procesos, en talento humano, sueldos. Incluso estamos trabajando en buscar una nueva edificación.

¿Qué hacer con el alto número de organizaciones políticas? Para obtener la personería presentan miles de firmas, pero sus candidatos no tienen votos.

Esa es una reforma que debe hacerse al Código de la Democracia. Cuando se firma para una organización política lo puede hacer como adherente y adherente permanente. Los permanentes son aquellos que participan activamente, y los adherentes solo firman y a veces ni saben que firmaron para la inscripción. Entonces se está analizando que no haya solo adherentes, sino que aquellos que firmen sean adherentes permanentes, es decir, si firmé por una organización, yo soy parte de ella. Se va a pedir dentro de las reformas al Código esa aclaración. (I)