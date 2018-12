María Alejandra Vicuña renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador

María Alejandra Vicuña renunció este martes a la Vicepresidencia de la República, despacho que ocupó desde enero pasado, cuando fue designada por la Asamblea Nacional en reemplazo de Jorge Glas Espinel, condenado por el caso Odebrecht.

"Presento la renuncia a mi cargo pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó", dijo Vicuña en una carta publicada el martes.

"El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos!", tuiteó Vicuña.

El presidente de la República Lenín Moreno le había quitado las funciones, mas no el cargo de vicepresidenta, el lunes 3. Delegó sus funciones al secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones.

Vicuña pidió el lunes licencia hasta el 31 de diciembre próximo para organizar su defensa ante la denuncia por haber solicitado aportes a sus colaboradores cuando era asambleísta, según dijo para financiar al Movimiento Alianza Bolivariana Alfarista.

La Asamblea Nacional tenía previsto analizar el jueves ese pedido de licencia. (I)