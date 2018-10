Jaime Nebot sobre Posorja: “Este es un acto de barbarie con el que nadie consciente puede estar de acuerdo”

Es un “acto de barbarie con el que nadie consciente puede estar de acuerdo”. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió este miércoles en su habitual enlace radial a los hechos ocurridos este martes en Posorja, donde tres personas fallecieron tras ser apedreadas por la muchedumbre.

Sin embargo, agregó que cuando no hay una justicia ordinaria efectiva, hay personas que llegan a tomarse la justicia por sus propias manos, lo cual considera que es condenable.

El suceso se dio luego de correrse un rumor de que eran supuestos secuestradores de niños, algo que las autoridades han negado.

“Pero no es menos condenable que existan jueces y fiscales, no todos, alcahueteados por leyes que no deberían existir porque son prodelincuenciales. Usted toma el expediente de un violador, asesino, secuestrador o de un ladrón, 5, 10, 15 veces han estado en la cárcel e igual número de veces han salido, entonces el delincuente sabe de fondo que aquí no les pasa nada”, comentó.

El funcionario considera que las leyes y el comportamiento de ciertos jueces y fiscales ampara al delincuente y no a la comunidad.

En ese contexto, aseguró que eso debe terminar. “Hay derechos humanos de los delincuentes, pero por cierto hay que respetarlos, pero la impunidad no es un derecho humano del delincuente. La sociedad tiene derechos humanos, las víctimas, según la Constitución tienen derecho a la reparación y que se haga justicia. Tenemos que llegar al momento que el Estado cumpla con su primer deber de dar seguridad a los ciudadanos”, argumentó.

Nebot señaló que el problema de fondo es la sensación de inseguridad que existe. “La pobreza es una de las causas de la malformación en ciertos casos, peor la sociedad no delincuente, que es la mayoría, no tiene por qué tolerar”, aseveró. (I)