Cynthia Viteri presenta plan con 5 ejes para la Alcaldía de Guayaquil

Continuar la ruta marcada por el actual alcalde Jaime Nebot, llegar con títulos de propiedad al sector noroeste, incluyendo a Monte Sinaí; mejoramiento del plan habitacional Lote 3 y el impulso al emprendimiento en jóvenes y adultos son parte del plan de trabajo, que tiene cinco ejes, anunciado ayer por la candidata a la Alcaldía por el PSC-MG, Cynthia Viteri.

El acto se desarrolló en el centro de convenciones de la Plaza Rodolfo Baquerizo, en el malecón del Salado. Ahí se dieron cita concejales, asambleístas, directores municipales y simpatizantes del partido.

“Yo no hablo de lo que sueño ser, yo hablo de lo que ya he hecho, sin ser alcaldesa de esta ciudad hemos atendido a 800 jóvenes, de los cuales 243 ya no tienen droga en su cuerpo, ya empezaron a trabajar en la Cruz Roja del Guayas, (...) en los centros de estudio de la DASE “, dijo al referirse al programa antidrogas que ha iniciado.

Viteri detalló los 5 ejes de su plan: ‘Guayaquil, camino del progreso’, que incluye varios temas como la cobertura de agua potable y alcantarillado; ‘Guayaquil inclusivo’, que tratará temas como la ampliación de servicios geriátricos; ‘Guayaquil ciudadano’; ‘Guayaquil sostenible’; y, ‘Guayaquil del Pacífico’, que aborda planes habitacionales, desarrollo de ecoturismo.

En tanto, Fuerza Ecuador (FE) anunció en las redes sociales que irá con candidatos propios para el 2019 y en noviembre próximo darán a conocer a los postulantes para la Alcaldía de Guayaquil y Prefectura de Guayas. (I)