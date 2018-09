Julio César Trujillo: Debimos haberlo cesado por pícaro (a Jalkh)

Quito -

Gustavo Jalkh debió ser cesado del Consejo de la Judicatura por “pícaro”, más que por su “intromisión en la justicia”, comentó ayer Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición.

“Hemos sido benignos al cesarle a él por su intromisión en la justicia, cuando debimos haberlo cesado, ciertamente, por pícaro, porque resulta que es pícaro aquel que daba la apariencia que no lo era. Porque haber pagado semejante cantidad de dinero con sobreprecio por las obras públicas de las cuales se envanecía, ‘yo he construido locales’, ‘tales cosas’, todo eso con sobreprecio. El señor Jalkh debería venir y decir que no es sobreprecio, (sino que) eso es el precio que valían las cosas”, recriminó Trujillo en una entrevista con una radio local.

Su comentario se generó al conocer la noticia de que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, Marcelo Merlo, pidió anteayer a la Fiscalía General y a la Contraloría General que investiguen presuntos sobreprecios en la edificación de complejos judiciales, que se había detectado tras un análisis hecho por la Dirección de Infraestructura Civil de la entidad, que identificó que las instalaciones de Quito Norte, Guayaquil Norte (Florida), Otavalo y Latacunga registraron un excedente de entre 28% y 72% de sobreprecios.

Además, se denunció que 87 proyectos se hicieron sin contar con los estudios, diseños ni documentación habilitante.

Para Trujillo, “esto es que pagaban cien veces más por las obras que hacían, son unos sinvergüenzas que deberían ocultarse del país, huir, para no regresar más. Porque el ostracismo es poco para este tipo de delincuentes”, añadió.

Sobre la denuncia del CJ, Jalkh respondió a la cadena Ecuavisa; espera que la Contraloría “haga los exámenes pertinentes”. “...Esa obra de Quito Norte tiene los precios más bajos del mercado. No tenemos nada que ocultar”. (I)