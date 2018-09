Juntas parroquiales amenazan al CNE por no inscribir a su movimiento

Quito -

Con "tomarse" el Consejo Nacional Electoral (CNE) amenazó este jueves el presidente del Consorcio de Juntas Parroquiales del Ecuador (Conajupare), Bolívar Armijos, si no se aprueba el movimiento político Fuerza Rural.

Armijos reunió en una asamblea a cientos de simpatizantes, provenientes de poblaciones rurales, en la Casa de la Cultura en Quito para analizar temas relacionados con la ruralidad como la deuda del gobierno nacional con las parroquias.

Luego se dirigieron en una caminata por una de las avenidas de Quito, hasta llegar al CNE en donde dejaron su denuncia.

Según el dirigente político, desde el 2016 presentaron más de un millón de firmas para la calificación de Fuerza Rural, pero no ha sido calificado.

"Ha habido corrupción en este Consejo Electoral, (por) todos los que han venido manejando, por decisiones políticas nuestro movimiento no está siendo legalizado. Cuando otros movimientos que no tienen ninguna fuerza política ni estructura nacional, de la noche a la mañana están siendo legalizadas por el 'viserazo político'. Vamos a esperar hasta el día lunes, que el Consejo se reúna y haga una revisión total de nuestras firmas, de no atenderse a nuestro pedido estaremos pendientes y los convocaré (a los militantes) para tomarnos el Consejo Electoral para que se atienda a la fuerza rural del país", increpó en los exteriores del ente electoral.

La consejera Diana Atamaint dijo que buscarán el mecanismo para trabajar con ellos y ver una "viabilidad jurídica". Pero aceptó que sería "imposible" reverificar las firmas pues el "tiempo no les da".

Este reclamo se produce a tres días de que venza el plazo para que el CNE cierre la calificación de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones seccionales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) definitivo. (I)