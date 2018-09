Jorge Zavala: Tomislav Topic fue engañado

Quito -

El abogado Jorge Zavala Egas sostiene que su cliente, Tomislav Topic, fue engañado y utilizado por quienes manejaron en Ecuador a Glory International Industry Company Limited; es decir, José Alvear Icaza (fallecido) y Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas.

Reconoce que una parte del dinero que Glory transfirió a Jan Topic, como inversión del cable submarino, tenía su origen en Constructora Internacional del Sur, filial de Odebrecht, pero niega que Tomislav o alguien de Telconet lo supiera o advirtiera algún tipo de ilegalidad.

“La plata (para el cable submarino) no llega de Odebrecht, sino de Glory, con quien (Telconet) tenía el contrato. Ahora bien, si ellos se nutrieron de Odebrecht ya no es mi problema... Está claro que Topic no tenía planes con esta gente, si no ¿por qué cree que no se entregaron las acciones?, ¿por qué no sacaron un dólar?”.

Según Zavala, no cabe investigación alguna por lavado de dinero, pues –explica– Odebrecht puso dinero en su filial para posteriores sobornos. “El origen no es ilícito, es lícito; se vuelve para el delito, pero no nace de un delito”, dice.

Si alguien descubrió la verdad, asegura, es Topic, que entregó a la Fiscalía tres auditorías de Kroll sobre Glory.(I)